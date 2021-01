Tal como se esperaba One Plus ha hecho oficial el lanzamiento de su primer wearable, la One Plus Band.

Esta banda deportiva ha sido presentada en India, en donde el punto que destaca es la batería de 100 mAh, con duración de dos semanas, con pantalla AMOLED a colores, buscando ser la alternativa al Mi Smart Band. Entre sus funciones está la de monitorear el nivel de oxígeno en la sangre por medio de sensores infrarrojos.

La pantalla táctil es de 1.1 pulgadas con resolución a 126×294. Entre los sensores que incluye están el de ritmo cardíaco, tiene tres ejes en el acelerómetro y giroscopio. Resiste 10 metros por 10 minutos gracias a su certificado IP68.

Incorpora 13 modos de ejercicio, entre los que se incluyen modos para correr en interiores y exteriores, quema grasa, caminata en exteriores, ciclismo en interiores y en exteriores, entrenamiento elíptico, remo, cricket, bádminton, natación, yoga y entrenamiento libre.

Mide 40.4×17.6×11.95mm y pesa 22.6 gramos. One Plus lanzó una app para llevar el registro de todas las funciones, actividades, pasos y hacer reportes de ejercicios.

Se venderá en color negro pero con correas en donde puede seleccionar entre color azul marino y gris tangerina, con un precio de $5.44 USD. La banda se vende en $34 USD en tiendas OnePlus, Amazon y otras de ese país, desde el 13 de enero. Incluye cable cargador. Ahora solo falta que pronto se lance su primer smartwatch.

Con información de Gizmochina