Pebble Time 2, el clásico smartwatch regresa con más fuerza y tecnología

Pebble, pionero en el mundo de los relojes inteligentes, prepara su regreso con el lanzamiento oficial del Pebble Time 2.

Eric Migicovsky, fundador original de la marca, ha confirmado el proyecto y presentó el diseño final, marcando una nueva etapa para la compañía bajo el nombre clásico “Pebble”.

Rediseñado para la nueva generación

Después de experimentar con nombres como Core 2 Duo y Core Time 2, Pebble recuperó su emblemática marca.

El Pebble Time 2 llega con retoques visuales sutiles y varias mejoras. Entre ellas destaca el cuerpo completamente de acero inoxidable y botones del mismo material, inspirados en el popular Pebble Time Steel.

La nueva versión incorpora sensores y características actualizadas. Ahora incluye brújula, una cubierta trasera montada con tornillos, un segundo micrófono para cancelar el ruido, y una luz trasera RGB multicolor.

Migicovsky adelanta que los clientes podrán opinar sobre los cuatro colores finales en los que estará disponible el reloj.

Especificaciones clave que se mantienen

El Pebble Time 2 mantiene varias de las prestaciones favoritas de generaciones anteriores:

Pantalla e-paper de 1.5 pulgadas a color

de 1.5 pulgadas a color Pantalla táctil para interacción sencilla

Cristal plano endurecido

Correa de 22mm con liberación rápida

Motor lineal para vibraciones precisas

Altavoz incorporado

Autonomía de hasta 30 días con una sola carga

con una sola carga Resistencia básica al agua y polvo (detalles por confirmar)

Salud, conectividad y vida diaria

Además de su robustez y estilo, el Time 2 está equipado para cuidar tu bienestar: ofrece monitoreo continuo de pasos, sueño y ritmo cardiaco. Se conecta vía Bluetooth a tu smartphone, lo que permite controlar la música, recibir notificaciones al instante, y acceder a internet.

El smartwatch ya puede reservarse en preventa por $225 USD. Pebble informó que quienes pidieron el Core 2 Duo podrán actualizar su pedido a Time 2 y conservar su lugar en la fila, la marca busca así premiar la lealtad de su comunidad.