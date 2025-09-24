Aprovecha la preventa del HUAWEI WATCH GT 6 Series con descuentos exclusivos

La serie HUAWEI WATCH GT 6 llega a México con una preventa especial hasta el 28 de septiembre en la tienda oficial, permitiendo acceder a descuentos y beneficios exclusivos.

Preventa exclusiva: cómo aprovechar los precios

Durante este periodo, quienes se registren en la HUAWEI Online Store y realicen un depósito de $1,000 obtendrán $1,000 adicionales de saldo y podrán aplicar un cupón del 40% de descuento. Así, los precios finales de la preventa quedan en:

HUAWEI WATCH GT 6: $2,999 MXN

WATCH GT 6 Pro (Negro o Café): $4,199 MXN

WATCH GT 6 Pro Titanio: $5,399 MXN

Estos precios representan una oportunidad única para adquirir relojes inteligentes de gama premium a valores accesibles para el público mexicano y latinoamericano en general.

Tecnología de batería: autonomía que acompaña tu ritmo

Uno de los mayores avances de la serie WATCH GT 6 es su batería de alta densidad de silicio, que ofrece hasta un 65% más de capacidad respecto a generaciones anteriores.

Los modelos GT 6 Pro y GT 6 de 46 mm alcanzan hasta 21 días de uso, mientras que la versión GT 6 de 41 mm logra hasta 14 días.

Esta autonomía prolongada se traduce en menos preocupaciones por recargar y más libertad de uso continuo, incluso en actividades intensas o viajes largos.

Modos deportivos avanzados: más allá de lo básico

La HUAWEI WATCH GT 6 Series destaca por incorporar, por primera vez en un smartwatch, un potenciómetro virtual para ciclismo que permite medir la potencia del pedaleo directamente desde la muñeca en tiempo real.

Los ciclistas pueden ajustar la intensidad del entrenamiento con mayor precisión y cuentan con métricas científicas que suelen estar reservadas para equipos de gama profesional.

Además, se incluyen mejoras en los modos de carrera en senderos, esquí y golf, ofreciendo mapas vectoriales detallados y funciones adaptadas a distintos deportes, así como un modo especializado para usuarios de silla de ruedas.

Diseño premium y compatibilidad

La serie se fabrica con materiales de alta calidad como cristal de zafiro, titanio de grado aeronáutico y cerámica nanocristalina, aportando resistencia y un estilo elegante.

El reloj es compatible tanto con dispositivos Android como iOS y cuenta con certificación de resistencia al agua IP69 y 5ATM, ideal para deportes acuáticos y actividades al aire libre.

La tecnología Huawei TruSense implementada en la serie GT 6 asegura un monitoreo más preciso de la frecuencia cardíaca, el sueño y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC/HRV).

Incluye funciones para detectar el estrés y analizar el estado emocional, contribuyendo a un seguimiento más profundo del bienestar integral de los usuarios.