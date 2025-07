Reloj Fossil 4 Fantásticos, tecnología de Reed Richards en tu muñeca

Fossil ha sorprendido a los fans de Marvel con el lanzamiento global de su reloj de edición limitada de los 4 Fantásticos.

Este coleccionable, inspirado en el icónico “computador de muñeca” de Reed Richards, promete llevar un pedazo del universo Marvel a tu día a día, fusionando un diseño retro con funcionalidades modernas.

Un diseño inspirado en el futuro de Marvel

El reloj Marvel x Fossil de los 4 Fantásticos no es solo un accesorio, es una réplica auténtica del dispositivo que veremos en la próxima película, Fantastic Four: First Steps.

Con su distintivo diseño, este reloj híbrido captura la esencia tecnológica del genio científico, Reed Richards.

Características que Deslumbran: Estilo y Funcionalidad

El modelo LE1210SET combina lo mejor de dos mundos: la precisión de un reloj analógico con la versatilidad de una pantalla digital. Entre sus características principales destacan:

– Doble Zona Horaria: Perfecto para aquellos que viajan o tienen contactos en diferentes latitudes.

– Caja de Acero Inoxidable: Resistente y con un acabado plateado de 32 mm que evoca el estilo futurista.

– Correa de Piel Negra: Elegante y cómoda, con el logotipo de los 4 Fantásticos grabado para un toque distintivo.

– Pantalla Digital Negativa y Dial Analógico: Una combinación única que ofrece claridad y un toque clásico.

Resistencia y detalles que hacen la diferencia

Este reloj no solo es un objeto de colección por su diseño. También cuenta con una resistencia al agua de 3ATM, lo que lo hace apto para el uso diario sin preocupaciones.

El logo de los 4 Fantásticos adorna tanto la parte trasera de la caja como la correa, y funciona con una batería V371MF, garantizando su durabilidad y precisión.

Exclusividad a tu Alcance ¿Serás uno de los Afortunados?

La edición limitada del reloj Marvel x Fossil de los 4 Fantásticos es una verdadera joya para los coleccionistas. Con solo 804 unidades disponibles a nivel mundial, cada reloj incluye un certificado de autenticidad y viene en un empaque especial.

El número de serie de cada pieza está grabado en la parte trasera de la caja, reafirmando su exclusividad. Puedes adquirir este codiciado artículo por $295 USD en Estados Unidos.