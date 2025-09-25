Qualcomm presentó el visor XR de Samsung ¿Cuándo llegará al mercado?

Samsung lanzará su primer visor de realidad extendida (XR) con Android antes de que termine 2025.

Este dispositivo, conocido internamente como Project Moohan, se ha desarrollado en colaboración con Google y Qualcomm, y ya fue mostrado por Qualcomm durante su Snapdragon Summit 2025 en Hawái.

Visor construido sobre Android XR y Snapdragon XR2+ Gen 2

La compañía americana busca demostrar que su plataforma Snapdragon está lista para potenciar dispositivos XR.

Project Moohan utiliza la plataforma Android XR de Google y el chip Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm, que aporta capacidades avanzadas de procesamiento e inteligencia artificial.

Aunque Qualcomm exhibió el dispositivo en su evento, no reveló especificaciones oficiales.

Rumores sugieren la presencia de ocho cámaras frontales y dos internas para seguimiento ocular, sensores táctiles y botones físicos de control. También se menciona la compatibilidad con controles manuales.

Pantalla OLED de alta densidad y posible tecnología Samsung-Sony

El visor podría contar con una pantalla OLEDoS fabricada por Sony, con una densidad de píxeles aproximadamente de 3800 PPI, superando la del Apple Vision Pro, que tiene 3391 PPI.

Algunas unidades podrían utilizar un panel OLEDoS desarrollado por Samsung Display, aunque los detalles técnicos no se han confirmado.

Fecha de lanzamiento y precio estimado

Samsung planea presentar oficialmente el visor XR en un evento en línea el 21 de octubre de 2025. Se espera que su lanzamiento inicial sea en Corea del Sur, seguido de la llegada a mercados internacionales.

El costo se estima entre $2,000 y $3,000 dólares, situándose como una opción más accesible en comparación con el Apple Vision Pro, cuyo precio es de $3,500 dólares en Estados Unidos.

Este dispositivo marca un paso significativo en la estrategia de Samsung para competir en el segmento de realidad extendida, apoyado en tecnologías propias y alianzas clave con Google y Qualcomm.

Fuente: SamMobile