Mucho se ha rumoreado sobre las hipotéticas gafas de realidad aumentada de Apple, pero no es hasta ahora que se ha comenzado a informar sobre el sistema operativo que impulsará al wearable de la marca. De acuerdo con el sitio MacRumors, la empresa de Cupertino se encuentra trabajando en un nuevo sistema que podría llamarse realityOS.

Este nombre se detectó en varias líneas de código fuente en GitHub y en los registros de carga de la App Store. Anteriormente, en 2017, el prestigioso analista Mark Gurman de Bloomberg ya había reportado la existencia de este sistema operativo bajo el nombre de rOS, por lo que la reciente filtración encaja perfectamente en lo que nos había dicho Gurman cinco años atrás.

“#if TARGET_FEATURE_REALITYOS”

Well then. This at least confirms it 1) has its own OS & binaries, and 2) has a realityOS Simulator https://t.co/6a25kWshXR pic.twitter.com/RyF5O5gFjg

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 9, 2022