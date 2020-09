A pesar de que antes de liberar la versión final de cada sistema operativo, a veces suele pasar que hay algún aspecto que no se sabe cómo va a funcionar hasta que los usuarios la tiene en sus manos…o como en este caso, en sus muñecas, como le está sucediendo a los dueños del Apple Watch que han actualizado a watchOS7.

Resulta que al actualizar a la versión más reciente, al grabar una rutina de ejercicios, solo se almacena el inicio. Lo bueno es que el problema no le sucede a todos los usuarios, pero es molesto para quienes lo usan para ejercitarse.

Cuando se salen a ejercitar al terminar, no se almacena la ruta del recorrido que debe grabarse al emplear el GPS, aunque registra el inicio de la actividad.

Algunos usuarios les recomendaron apagar y encender los ajustes de privacidad, pero no parece funcionar, incluso de forma independiente al sincronizarlo con la app del iPhone. Estos problemas aparecen en los Apple Watch Series 3, 4 y 5 y no solo con Strava. Por lo pronto a algunos les funciona desvincular y volver a sincronizar su reloj pero en otros casos es peor, así que mejor no actualices a esta versión mientras no tenga solución.

Con información de Apple y 9to5mac