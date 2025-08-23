Todo sobre el Vivo Vision Discovery Edition, el visor MR más ligero del mercado

Vivo ha presentado oficialmente su primer visor de Realidad Mixta (MR): el Vision Discovery Edition. Este lanzamiento se posiciona directamente frente a gigantes de la industria como Apple, con su Vision Pro, y Meta, con la Quest 3.

El dispositivo busca atraer a un público ávido de experiencias inmersivas y entretenimiento, marcando una nueva etapa en cómo se consume el contenido multimedia e inclusive los videojuegos.

Características técnicas de Vivo Vision

El Vision Discovery Edition destaca por su pantalla dual micro-LED 8K, lo que se traduce en una resolución de 3,840 × 3,552 píxeles por ojo. Además, la edición Explorer proporciona una cobertura del 94% del espectro DCI-P3, asegurando imágenes vibrantes y realistas.

Según Vivo, los usuarios disfrutarán de una vista panorámica de 180 grados y de una pantalla virtual de 120 pies situada al frente, que puede ser reposicionada para mayor comodidad.

Ergonomía y construcción ligera

Uno de los puntos fuertes del visor de Vivo es su peso de solo 398 gramos, considerablemente más ligero que los más de 600 gramos del Apple Vision Pro.

Esta diferencia se logra gracias al uso de una aleación de magnesio en su estructura.

Con dimensiones de 83mm de altura y 40mm de grosor, el Vision Discovery Edition promete ser cómodo incluso durante sesiones prolongadas, facilitando la adopción entre quienes buscan dispositivos prácticos y portables.

Potencia interna y experiencia de usuario

El corazón del Vision Discovery Edition es el potente chip Snapdragon XR2 Plus Gen 2, que según la marca ofrece un rendimiento 2.5 veces superior a la generación anterior.

Este visor funciona bajo el sistema OriginOS Vision propio de Vivo, lo que garantiza una integración fluida con otros dispositivos de la marca, como el smartphone Vivo X200, permitiendo compartir imágenes y videos de manera instantánea.

Adicional, el control del visor se realiza mediante gestos y seguimiento ocular con una precisión de 1.5 grados, lo que brinda una experiencia intuitiva y natural para los usuarios.

Contenido, alianzas y disponibilidad

Este dispositivo cuenta con funciones dedicadas para transmisión de deportes y recepción de datos en tiempo real, además de alianzas con empresas como Red Bull Austria y Sony Pictures Television para ofrecer contenido especializado. Entre los títulos exclusivos de MR se encuentran Table Drum Master y Little Vs Journey.

En cuanto a la disponibilidad, el Vision Discovery Edition no llegará de inmediato a las tiendas. A partir del 22 de agosto, los consumidores podrán inscribirse para probar el visor en 12 estaciones distribuidas en grandes ciudades chinas, incluyendo Beijing y Shanghái.

Ya es posible solicitar una pre-reserva, aunque el precio todavía no ha sido confirmado oficialmente.

Directivos de Vivo han sugerido un precio cercano a los 10,000 yuanes (alrededor de $1,395 dólares), una cifra considerablemente menor que los $3,499 dólares del Apple Vision Pro y superior a los $499 dólares del Meta Quest 3.

Fuente: Vivo