Xiaomi Smart Band 10: monitor de salud 24/7 y estilo personalizable

La Xiaomi Smart Band 10 marca un nuevo paso en el mercado de los wearables, convirtiéndose en una opción muy atractiva para quienes buscan un equilibrio entre tecnología, funcionalidad y estilo.

Diseño orientado al usuario: comodidad y personalización

La pantalla AMOLED de 1.72 pulgadas de la Xiaomi Smart Band 10 destaca por su resolución nítida, bordes simétricos y un brillo que alcanza hasta 1,500 nits.

Esto facilita la visualización incluso en exteriores, aspecto valioso para quienes suelen ejercitarse al aire libre.

Además, la nueva edición en Blanco Perla y los 10 accesorios intercambiables —incluyendo la opción de llevarla como colgante— suman flexibilidad al momento de personalizar el dispositivo según el estilo y la ocasión.

Funcionalidades para una vida activa y balanceada

La Xiaomi Smart Band 10 no se limita a medir pasos. Su compatibilidad con más de 150 modos de entrenamiento la convierte en una aliada completa para distintas rutinas y deportes, sin importar el nivel de experiencia.

Para actividades acuáticas, la resistencia al agua de 5ATM y el monitoreo avanzado durante la natación permiten un seguimiento de desempeño más preciso, adaptado a quienes disfrutan de nadar.

Salud y bienestar: monitoreo integral 24/7

Uno de los puntos fuertes de la Smart Band 10 es su monitoreo continuo no solo del ritmo cardíaco, sino también del oxígeno en sangre (SpO2) y de los niveles de estrés.

Esta información, combinada con métricas avanzadas como VO2 max y tiempo de recuperación, permite llevar un registro más profundo no solo del ejercicio, sino también del estado general de salud.

En el apartado del sueño, su gestión profesional utiliza nuevos indicadores, como la eficiencia y distribución del sueño, lo que ayuda a detectar áreas de mejora.

La colaboración con organismos reconocidos en medicina del sueño y la inclusión de un programa de 21 días para mejorar los hábitos de descanso refuerza el compromiso del dispositivo con el bienestar integral.

Conectividad e integración en el ecosistema Xiaomi

La Xiaomi Smart Band 10 se conecta de manera fluida con otros dispositivos de la marca a través de HyperOS 2 y Smart Hub, permitiendo controlar smartphones, tablets y audífonos desde la muñeca.

Las notificaciones, respuestas personalizables y la sincronización del calendario ayudan a mantenerse informado y productivo en la vida diaria. Además, el modo silencioso y la retroalimentación háptica optimizada garantizan discreción y comodidad en diferentes contextos.

Con una autonomía de hasta 21 días de uso típico y carga rápida que completa la batería en aproximadamente una hora, el dispositivo está pensado para acompañarte sin interrupciones.

Precio y disponibilidad

La Xiaomi Smart Band 10 se puede adquirir en México por $899 pesos, en colores Negro Medianoche, Plata Glaciar, Rosa Místico y Blanco Perla.

Su abanico de estilos y prestaciones están alineados con las necesidades actuales tanto de quienes se están adentrando en el mundo de los wearables como de los entusiastas de la tecnología móvil.