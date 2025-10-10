eSIM de Aeroméxico ofrece internet en 150 países desde $174 pesos

Aeroméxico lanza servicio de eSIM para viajeros

La conectividad se ha convertido en una necesidad fundamental para los viajeros modernos, y Aeroméxico ha identificado esta oportunidad de mercado al presentar su nuevo servicio de eSIM internacional.

Esta innovación permite a los pasajeros mantenerse conectados en más de 150 países sin necesidad de adquirir tarjetas SIM físicas locales o pagar costosos cargos por roaming.

La tecnología eSIM (SIM embebida) representa un avance significativo en la forma en que nos conectamos durante nuestros viajes.

A diferencia de las tarjetas SIM tradicionales, estas versiones digitales se integran directamente en el dispositivo, eliminando la necesidad de manipular pequeñas piezas de plástico o preocuparse por perderlas durante el viaje.

¿Cómo funciona la eSIM de Aeroméxico?

El servicio, desarrollado en colaboración con la empresa Travel Connected, ofrece a los usuarios una experiencia completamente digital.

La activación es sencilla y rápida: una vez adquirida la eSIM, el cliente recibe un código QR que debe escanear para configurar el servicio en su dispositivo compatible.

Este proceso elimina la necesidad de visitar tiendas físicas o buscar distribuidores de SIM locales al llegar a un destino extranjero, lo que resulta especialmente conveniente para viajeros de negocios con agendas ajustadas o turistas que prefieren comenzar a disfrutar de su destino sin preocupaciones adicionales.

La aerolínea ha diseñado una oferta flexible con 22 planes diferentes adaptados a distintos perfiles de viajero. Los paquetes varían desde opciones básicas de 1 GB hasta planes más robustos de 10 GB, con periodos de validez que van desde un día hasta un mes completo.

Esta variedad permite a los usuarios seleccionar exactamente lo que necesitan según la duración y naturaleza de su viaje.

Precios competitivos para todos los bolsillos

Un aspecto destacable de la propuesta de Aeroméxico es su rango de precios. Los paquetes comienzan en apenas $97 pesos mexicanos y llegan hasta los $1,417 pesos para los planes más completos.

Esta estructura tarifaria coloca al servicio como una alternativa atractiva frente a las opciones tradicionales de roaming internacional, que suelen implicar costos significativamente más altos.

La comparación con los servicios de roaming de operadores como Telcel resulta inevitable.

Mientras que las tarifas de roaming tradicionales pueden acumular costos considerables en viajes prolongados, la propuesta de Aeroméxico ofrece una alternativa con precios predecibles y sin sorpresas en la factura al regresar del viaje.

Proceso de adquisición y consideraciones importantes

Para obtener una eSIM de Aeroméxico, los usuarios deben seguir estos pasos:

1. Visitar el sitio web oficial

2. Elegir el destino o región de viaje

3. Seleccionar el paquete de datos que mejor se adapte a sus necesidades

4. Realizar el pago en línea

5. Recibir el código QR por correo electrónico

6. Escanear el código y seguir las instrucciones para activar el servicio

Es importante tener en cuenta que la eSIM debe adquirirse con al menos 48 horas de anticipación al viaje. Además, una vez recibido el código QR, los usuarios disponen de un plazo de 60 días para activarlo, lo que ofrece flexibilidad para compras anticipadas.

Ventajas adicionales del servicio

El servicio incluye características que mejoran significativamente la experiencia del usuario. Por ejemplo, si los datos contratados se agotan antes de lo previsto, es posible realizar recargas en cualquier momento a través de la aplicación de Travel Connected, evitando interrupciones en la conectividad durante el viaje.

Otro beneficio destacable es el soporte técnico en español, disponible durante todo el viaje y en el mismo huso horario del usuario. Esta atención localizada representa una ventaja competitiva frente a servicios internacionales que podrían ofrecer soporte limitado o en otros idiomas.

¿Un nuevo competidor para Telcel?

Aunque Aeroméxico no es tradicionalmente un jugador en el mercado de las telecomunicaciones, su entrada en este segmento como Operador Móvil Virtual (OMV) podría representar un desafío para compañías establecidas como Telcel, especialmente en el nicho específico de servicios para viajeros internacionales.

La estrategia de Aeroméxico parece enfocarse en complementar su oferta de servicios de viaje, más que en competir directamente con las grandes teleoperadoras en todos los segmentos. Sin embargo, si el servicio resulta exitoso, podría abrir la puerta a una expansión más amplia en el futuro.

Para los viajeros frecuentes, especialmente aquellos que ya son clientes habituales de la aerolínea, esta integración de servicios representa una solución conveniente que simplifica la planificación de viajes y garantiza estar conectados desde el momento de llegada a su destino.

Fuente: Aeroméxico