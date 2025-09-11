AT&T México presenta planes Lite: más gigas,más libertad y sin contratos

AT&T México acaba de lanzar una nueva modalidad de servicio que promete cambiar las reglas del juego en el competitivo mercado de telecomunicaciones mexicano.

La compañía estadounidense presentó AT&T Lite, una propuesta comercial dirigida especialmente a usuarios que desean contratar servicios móviles con su propio equipo, eliminando las ataduras de los tradicionales planes con dispositivo incluido.

Un mercado en constante evolución

El sector de telecomunicaciones móviles en México ha experimentado una notable transformación en los últimos años.

Según datos recientes, el mercado creció 6.5% anual en el segundo trimestre de 2025, alcanzando ingresos por $92,468 millones de pesos. Este crecimiento supera significativamente el avance del PIB nacional, que apenas registró 1.2% en el mismo período.

AT&T México se ha consolidado como el segundo operador móvil del país con una participación de 13.4% del mercado a mediados de 2024. La empresa cerró 2024 con una impresionante cartera de 23.6 millones de clientes, lo que representa un crecimiento del 5.6% respecto al año anterior.

Esta cifra posiciona a AT&T México como una operación equivalente en tamaño al mercado móvil completo de Chile.

La filosofía de AT&T Lite: flexibilidad sin compromisos

La nueva modalidad AT&T Lite responde a una tendencia creciente en el mercado: la demanda de flexibilidad por parte de los consumidores.

En palabras de Fabiana Porta, vicepresidenta y directora general de la división de pospago y marca en AT&T México, esta propuesta está “diseñada para quienes buscan flexibilidad ya que no tienen plazos forzosos, además de que tienen más gigas y más libertad”.

Esta estrategia se alinea con los cambios regulatorios que han impulsado mayor competencia en el sector.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha promovido medidas para fomentar la competencia y proteger a los consumidores, incluyendo la eliminación de contratos de permanencia forzosa.

Características distintivas del nuevo servicio

AT&T Lite incluye varios elementos diferenciadores que buscan atraer a un segmento específico del mercado:

Acceso completo a la red 5G de AT&T México

de AT&T México Seis redes sociales ilimitadas a elección del usuario

Comunicaciones de voz y mensajería ilimitadas en toda América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá)

Ausencia de plazos forzosos, permitiendo mayor flexibilidad contractual

El lanzamiento de AT&T Lite ocurre en un momento de intensa competencia en el mercado mexicano. Telcel mantiene el liderazgo con aproximadamente 66.3% de los ingresos del mercado móvil, seguido por AT&T con cerca del 20% de participación en ingresos.

Fuente: AT&T