BAIT reporta cifras infladas de usuarios y el IFT desmiente estos números

El operador móvil virtual BAIT, propiedad de Walmart, enfrenta una controversia en el sector de telecomunicaciones mexicano al registrar un 57.57% menos usuarios activos de los que reporta oficialmente a la Bolsa Mexicana de Valores.

Durante el primer trimestre de 2025, Walmart reportó “19.8 millones de usuarios activos” de BAIT en su reporte trimestral, sin embargo, cifras oficiales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) indican que, al 31 de marzo, BAIT contaba con 8 millones 392,318 usuarios activos bajo los lineamientos regulatorios.

¿Cómo se calcula un usuario activo? Las diferencias entre Walmart y el IFT

La diferencia en cifras radica en la metodología utilizada.

Mientras que Walmart considera activo a cualquier cliente que utilizó su línea al menos una vez cada 180 días, el IFT requiere que la línea haya cursado tráfico (voz, datos o SMS) en los últimos 90 días naturales para ser contabilizada como activa.

Esta modificación regulatoria, implementada a partir del 1 de enero de 2025, responde a presiones de la industria para un conteo estandarizado y más realista, limitando la sobrestimación de usuarios y alineando las reglas entre operadores tradicionales y virtuales.

Impacto en la posición de BAIT y el mercado móvil mexicano

Con la cifra oficial del IFT, BAIT se mantiene como el cuarto operador más grande del país, detrás de Movistar (21.1 millones), AT&T (23.01 millones) y el líder Telcel (83.25 millones).

Esta revelación puede tener implicaciones fuertes para los planes de inversión de los operadores, ya que el “boom” reportado por BAIT ahora es cuestionado y obliga al sector a replantear sus estrategias de competencia y crecimiento, sobre todo en el mercado de los operadores móviles virtuales.

Tarifas al alza: el papel de Altán Redes

El primer trimestre de 2025 también se caracterizó por un entorno difícil para BAIT y otros OMVs tras la decisión de Altán Redes, su principal proveedor de infraestructura, de incrementar las tarifas mayoristas entre 10% y 30%.

Esto obligó a BAIT a reducir la cantidad de datos ofrecidos sin bajar precios, impactando directamente en el consumidor y en la rentabilidad del modelo de negocio.

Transparencia y nuevos lineamientos para la Industria

El IFT determinó que todos los operadores móviles virtuales (OMV) con más de un millón de usuarios deberán reportar sus cifras desglosando líneas activas por modalidad de contrato, tecnología, tráfico y tipo de cobro.

Estos datos, presentados en formatos oficiales, buscan fortalecer la transparencia y fiabilidad de las estadísticas del sector. Por sus dimensiones, BAIT está obligado a seguir estos lineamientos con rigor y exactitud.

A pesar de los desafíos regulatorios y operativos, BAIT logró facturar más de $2,285.5 millones de pesos en el primer trimestre de 2025, lo que representó un incremento del 65% respecto al mismo periodo de 2024.

Además, reportó 10 millones 14,569 accesos móviles de Internet, demostrando su peso en el sector. Sin embargo, la reducción en líneas activas y en accesos de Internet fijo refleja la presión que enfrentan frente a un entorno más competitivo y regulado.

Fuente: ElEconomista