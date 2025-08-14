AOL pone fin al servicio de internet dial-up tras más de 30 años

AOL ha anunciado el cierre definitivo de su servicio de internet dial-up, que estuvo activo durante más de tres décadas y fue clave para conectar a millones de usuarios en Estados Unidos desde los años 80 y 90.

El servicio se finalizará el 30 de septiembre de este año, marcando el fin de una etapa importante en la historia del acceso a internet.

¿Qué es el internet dial-up?

El internet dial-up es un método antiguo para conectarse a la red que usa un módem conectado a una línea telefónica fija, con velocidades máximas de 56 kilobits por segundo.

Estas velocidades, muy bajas para los estándares actuales, venían acompañadas del característico sonido de conexión que muchos usuarios (yo incluido) aún recuerdan.

Este sistema tuvo su origen en proyectos como Usenet, que facilitaba el intercambio de mensajes y archivos entre computadoras a finales de los años 70.

El auge y caída del dial-up

El dial-up fue el punto de partida para el acceso masivo a internet en Estados Unidos. Compañías pioneras como CompuServe comenzaron a ofrecer este servicio en 1979, y AOL lanzó su servicio dial-up en 1991.

Sin embargo, para mediados de los 90 comenzó a ser desplazado por el internet por cable, que ofrecía conexiones mucho más rápidas y estables, gracias a infraestructuras como la televisión por cable.

La evolución hacia conexiones más rápidas

A diferencia del dial-up, las conexiones de banda ancha actuales utilizan cables avanzados, líneas de fibra óptica o DSL para ofrecer velocidades que oscilan entre 100 megabits por segundo y más de un gigabit.

Esto permite descargar archivos enormes en segundos, jugar en línea y disfrutar contenido de alta definición.

Además, los routers WiFi convierten estas conexiones en señales inalámbricas para uso en hogares y oficinas, y opciones como el internet satelital comienzan a ofrecer conexiones sin depender de torres terrestres tradicionales.

El cierre del software y otros servicios relacionados

Junto al cierre del servicio dial-up, AOL también discontinuará el software AOL Dialer y el navegador AOL Shield, que estaban optimizados para sistemas operativos antiguos y conexiones dial-up.

La empresa aclaró que este cierre no afectará otros beneficios de sus planes actuales, los cuales los usuarios pueden administrar desde su cuenta.

Con este anuncio, el internet dial-up se suma a otros elementos tecnológicos que han quedado en el pasado, como los CDs, los beepers y las líneas telefónicas fijas tradicionales.

El cierre de este servicio es un reflejo de la constante evolución de la conectividad a internet y la adopción de tecnologías más rápidas y eficientes.