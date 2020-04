One World: Together at Home, concierto en apoyo a la Organización Mundial de la Salud 

Por si todavía no te has enterado, este 18 de abril se realizará el evento online One World: Together at Home, en el cual participarán varios artistas internacionales, el cual busca ayudar a recaudar fondos para la fundación de la Organización Mundial de la Salud y como un homenaje para todos los valientes trabajadores del área de la salud.

La OMS junto con Global Citizen, transmitirán este evento también por la Cadena BBS de Londres a las 8 PM, en donde Lady Gaga es una de las principales promotoras.

Entre los artistas que participarán están: Lady Gaga, Lizzo, Billie Eilish, Elton John, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Finneas, Idris y Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder y como anfitriones Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

En línea se podrá ver por plataformas como Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, Tencent, Twitch, Twitter y YouTube pero se desconoce si en vivo o diferido. En Estados Unidos los canales ABC, Bell Media, NBC, ViacomCBS Networks y iHeartMedia lo van a transmitir de 8pm a 10 pm y al día siguiente en la BBC.

Parte de las ganancias se destinarán a la Fundación de la OMS, en donde Tim Cook ya donó $10 millones de dólares y Lady Gaga ya ayudó a reunir otros $35 millones de dólares, con apoyo de 68 empresas alrededor del mundo. Con ese dinero se ha comprado cientos de miles de equipo de protección médica y más de un millón y medio de kits de diagnóstico, entregados a varios países del mundo.

La transmisión busca ser un espacio de entretenimiento y apoyo para los trabajadores de la salud, pero no es en sí un evento en donde se recaude dinero, aunque la aportación de negocios y filantrópicos es voluntaria, si bien en la página, se pueden ver algunas empresas que están apoyando.

Global Citizen es una es una organización de defensa enfocada en proporcionar información sobre el nuevo coronavirus y presionar a los gobiernos para que tomen medidas. Su sitio proporciona plantillas para enviar varios tweets a gobiernos de todo el mundo para presionarlos a comprometer más dinero para combatir el virus o para apoyar el desarrollo de una vacuna.

Con información de Global Citizen y The Guardian notes