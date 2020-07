Conoce el mejor lugar para poner el router en el hogar

En un artículo anterior te compartimos información sobre los teléfonos que serán compatibles con la red 5G, así como las posibles causas de tener un Wi-Fi lento posiblemente por un error en tu router. Ahora, nos interesa que conozcas el mejor lugar para poner tu router o esconderlo dentro de tu hogar.

El router es muy importante, pues con él no podríamos conectarnos al Wi-Fi desde nuestro ordenador o nuestro móvil. Cabe señalar que el router que nos da nuestro proveedor de internet no suele ser el más atractivo en términos estéticos, por lo que en la mayoría de las veces no luce bien en la sala, el dormitorio o el salón de TV.

De acuerdo con un estudio de Google, las personas suelen poner el router dentro del cesto de basura, en el interior de una caja, detrás del librero, en el armario, incluso hay estudios que un indican que un porcentaje de personas esconden el dispositivo debajo del sofá, por lo que son lugares que no se recomiendan, pues la señal de Wi-Fi podría verse interrumpida.

De esta manera, lo correcto sería colocarlo en un espacio libre de artefactos. Nada detrás de un mueble ni objeto, tampoco a un costado de dispositivos inalámbricos u objetos metálicos debido a que podrían provocar interferencias en la señal. Lo más recomendable es poner el router en un mueble independiente, donde esté solo y libre de cualquier obstáculo, así te aseguras de tener la mejor señal en todo momento.