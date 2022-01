Hay muchas cosas que se pueden hacer para ahorrar batería en nuestro smartphone. Existen multitud de aplicaciones que hacen dicho trabajo, pero quizás debas saber que con solo deshabilitar una función del teléfono te ayudará a ahorrar una gran cantidad de batería ofreciendo mayor autonomía para todo el día.

Si tienes un teléfono con 5G deberías comenzar por desactivar dicha red, ya que sería una buena idea y el primer paso si en tu objetivo está ahorrar un poco de batería. De acuerdo con un estudio realizado por DDay, el 5G gasta bastante más batería que el 4G LTE.

El 5G gasta entre un 30% y un 35% más que el 4G LTE, así lo revelan las múltiples pruebas que se realizaron con smartphones con procesador Qualcomm Snapdragon 888 donde las diferencias fueron bastante notorias cuando se utiliza una red y la de nueva generación.

Ahora bien, se ha llegado a la conclusión que desactivar el 5G en un móvil hará que este consuma menos energía, y hacerlo no ocasionará que nuestra red móvil vaya más lenta o algo parecido, pues actualmente las velocidades que ofrecen las operadoras en las grandes ciudades no son tan abismales, por lo que no notarás la diferencia entre la velocidad de una red a otra.

Hoy en día, con el 4G LTE puedes navegar velozmente en internet, así como ver videos en 4K, entre otras cosas. Sin embargo, con el 5G es casi un hecho que te irá mal, en estos momentos, ya que no hay mucha cobertura y las redes disponibles podrían verse saturadas.

Por esta razón es mejor desactivar el 5G de tu teléfono y así ahorrar más batería en tu dispositivo, y de paso extender la vida útil de la misma.