IFT desaparece oficialmente y sus funciones pasan al gobierno federal

Este viernes 17 de octubre marca el fin de una era en México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones — ese organismo que durante más de una década vigiló que las empresas de telecom jugaran limpio— cerró oficialmente sus puertas. Y con ello, sus redes sociales quedaron en modo “fuera de servicio”.​

Si intentas mandarle un mensaje al IFT por X o Facebook buscando resolver algún problema con tu operadora… ya no habrá nadie del otro lado para responderte.​

Una despedida con la frente en alto

El Instituto no se fue en silencio. Publicó un comunicado —casi emotivo, hay que decirlo— donde reconoció su labor de más de diez años.

Durante ese tiempo trabajó “con firmeza, independencia y compromiso” para que las telecomunicaciones y la radiodifusión funcionaran de manera más equitativa en el país.​

“Nos despedimos con orgullo por lo construido y con un profundo agradecimiento a la sociedad por la confianza depositada”, expresó el organismo en su mensaje final. También deseó éxito a las nuevas autoridades que tomarán el control de regular las telecom, la radio y la tele.​

¿Y ahora quién regulará?

Aquí viene lo interesante. Las funciones del IFT no desaparecen… simplemente cambian de casa.

Todo lo que hacía este organismo autónomo ahora será responsabilidad de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que está adscrita a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.​

Esta transición es parte de una reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024, que ordenó la extinción del IFT junto con otros seis organismos autónomos. El argumento oficial: reducir la burocracia y centralizar funciones.​

Un poco de historia

El IFT nació en 2013 como un órgano constitucional autónomo. Su misión era clara: vigilar que hubiera competencia real en telecomunicaciones y radiodifusión, y proteger los derechos de usuarios y audiencias.

Durante años fue el “sheriff” que intentó poner orden en un sector dominado por grandes jugadores.​

Ahora, ese rol pasa a manos del gobierno federal… y eso ha generado cierta inquietud. Organismos internacionales como la ONU ya expresaron preocupación sobre cómo esta centralización podría afectar a autonomía regulatoria y hasta la libertad de expresión.​

¿Qué significa para ti y para mí?

Para los usuarios de a pie (sí, nosotros), el cambio más inmediato es que ya no podremos acudir al IFT para presentar quejas o resolver problemas con nuestros servicios de internet, telefonía o televisión.

Habrá que esperar a que la nueva Comisión Reguladora defina sus canales de atención.​

El tiempo dirá si este nuevo esquema mejora —o complica— las cosas en el sector de las telecomunicaciones en México. Por lo pronto, el IFT ya es historia… y sus redes sociales, un recuerdo digital.​

Fuente: X