GE lanza smart switches y dimmers

A medida que se acerca la fecha del CES, varias empresas empiezan a mostrar sus productos, entre esas se encuentra GE, quien lanzará nuevos productos para el hogar inteligente.

Siendo una área de crecimiento, no es de extrañar que empresas del tamaño de GE decidan incursionar en productos IoT en la división de luz, en la línea de productos C para GE. En este caso se enfocan a dueños de bocinas inteligentes y pantallas inteligentes.

En concreto se les ofrece productos como switches y dimmers y otros inalámbricos acompañados de su respectiva app.

El primero de estos se llama by GE Hubless Three-Wire Smart Switch y dos Hubless Dimmer. No necesitan hubs para funcionar con los asistentes digitales Google Assistant o Alexa, y se pueden usar en cualquier instalación, además de tener un tamaño compacto. Se puede adquirir un accesorio adicional que ayuda con el parpadeo y luz fantasma.

El Wire-Free Dimmer, no necesita baterías y controla los C by GE smart bulbs, switches, dimmers y otros productos que van en la pared por medio de un cable adhesivo. Se dio a conocer que el Wire-Free Remote Control y el Dimmer saldrán en el transcurso del año junto con otros C by GE light bulbs y controladores.

La app C by GE se ha actualizado para soportar los nuevos switches, focos y enchufes. Más adelante se va abrir a otras empresas para que trabajen en conjunto, para ofrecer más productos compatibles con su línea.

Con información de Venture Beat