Huawei instala bases 5G como forma de ayudar a combatir el coronavirus

Hace muchos años, cuando no había internet ni smartphones, las noticias tardaban en llegar y no salían de forma tan inmediata como ahora, por lo que la propagación de enfermedades no se conocían de forma pronta y oportuna como ahora con el Coronavirus, en donde rápidamente se conoció. Las empresas de tecnología como Huawei también están ayudando a poner su granito de arena por medio de redes 5G.

Los representantes de Huawei de la región Hubei rápidamente lanzaron un proyecto de protección para el día 23, con una fuerza laboral de 150 personas. En tres días se diseñó y construyó las bases.

Estas bases implementadas por tres operadores telefónico móviles, cerca de hospitales. De esa forma contarán con internet de ultra alta velocidad para acceder a datos, recolectarlos, consultar de forma remota, monitorear entre otros servicios.

Además de soportar la construcción de las redes 5G, Huawei se dio a la tarea de proteger a los involucrados quienes ayudan con las tareas de investigación, desarrollo y apoyo en las operaciones del sistema de videoconferencia de dicho hospital, el cual es vital para la Comissión de salud de Hubei, la Comisión de salud y otras empresas del área.

Además de Huawei existen otras empresas de tecnología apoyando, como Lenovo, quien mandó a Wuhan un equipo de rescate de emergencia y donó todo lo necesario de tecnologías de la información para construir un hospital de prevención y control para que sea más rápida la conclusión del mismo.

Con información de Gizchina y Gizchina2