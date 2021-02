Starlink, el internet satelital de Elon Musk está en funcionamiento en Estados Unidos, y este año llegará a México y gran parte de Latinoamérica para ofrecer servicio de internet, sobre todo en aquellos lugares donde el acceso es nulo.

Musk ha confirmado que Starlink duplicará su velocidad a finales de este año. Actualmente, el servicio promete velocidades entre 50 a 150Mbps, pero ahora podrá alcanzar los 300Mbps, por supuesto, pagando la misma tarifa mensual de 99 dólares.

Speed will double to ~300Mb/s & latency will drop to ~20ms later this year

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021