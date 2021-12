La red 3G es la tercera generación de redes de telefonía móvil que, gracias a la tecnología UMTS, ofrece prestaciones como la posibilidad de realizar llamadas de voz y vídeo, procesar transacciones de datos y acceder a Internet móvil.

Pero, ante la llegada de las redes de nueva generación, más eficientes, rápidas y dinámicas en cuanto a las posibilidades que ofrecen, como la conexión de dispositivos IoT, ¿por qué no se ha apagado aún la red 3G? Un informe de Ericsson indica que no será hasta 2024 cuando el número de usuarios de 3G tenga un descenso significativo de cerca del 120% respecto a los registrados en 2019. Hasta entonces, parece que la red 3G no se “jubilará”.

Viasat, la compañía global de comunicaciones que busca mantener todo y a todos conectados, sigue ofreciendo conectividad a los hogares y empresas ubicados en comunidades remotas donde las redes móviles no están disponibles.

La tecnología satelital de la compañía es una herramienta fundamental para ofrecer Internet fiable a quienes no tienen acceso a las redes 4G y 5G, así como a quienes se verán afectados por un eventual “apagón” de la red 3G en el futuro. La red de satélites de Viasat cubre hasta el 96% del territorio nacional, y su servicio de Internet conecta a la gente incluso en las comunidades de más difícil acceso.

Hoy en día, la conectividad ofrece la posibilidad de que las personas sean escuchadas, oportunidades donde más se necesitan, y nivela el campo de juego, para que todos puedan alcanzar su máximo potencial.

Las redes 3G, 4G y 5G coexisten y generan beneficios para muchos usuarios, sin embargo, esas redes se limitan a servir a los usuarios dentro de sus áreas de cobertura. La conectividad por satélite proporciona Internet allí donde otras redes terrestres y móviles no pueden hacerlo, y Viasat está ampliando su red mundial para ofrecer un Internet rápido, fiable, asequible y de alta calidad a las comunidades desatendidas y subatendidas.