Totalplay estrena Súper Internet con velocidades de hasta 10,000 Mbps

Totalplay presentó hace unos días sus nuevos planes de internet para el hogar y lo han hecho con una oferta que no se había visto antes.

Estamos hablando de velocidades que hasta hace poco parecían cosa de ciencia ficción: 5,000 y 10,000 megabits por segundo (Mbps), con tecnología Wi-Fi 7 e internet simétrico, estos son los primeros paquetes de este tipo que llegan al país.​

La tecnología que hace posible los 10,000 megas

¿Cómo logra Totalplay ofrecer estas velocidades? La respuesta está en la fibra óptica XGS-PON, una tecnología que es de 4 a 8 veces más rápida que la fibra tradicional, esto permite conectar más de 100 dispositivos al mismo tiempo sin perder rendimiento.​

La compañía pone ejemplos bastante claros de lo que puedes hacer con esta potencia. Un creador de contenido podría subir un archivo de 100 GB en menos de 2 minutos, mientras que un gamer descargaría un juego de 150 GB en menos de 3 minutos… y podría seguir haciendo streaming en alta calidad al mismo tiempo.​

Para los hogares donde todos están conectados (y son cada vez más), la promesa es poder ver varios streamings en 8K, contenidos de realidad virtual y videollamadas en 4K simultáneamente, sin que nada se congele.​

Totalplay instalará un módem y un punto de acceso con tecnología Wi-Fi 7 para que realmente puedas aprovechar estas velocidades, sin este equipamiento, sería como tener un Ferrari en un camino de terracería.​

¿Realmente necesitas 10,000 megas en tu casa?

Aquí viene la pregunta del millón. Las velocidades suenan impresionantes, pero la realidad es que la mayoría de nosotros no vamos a notar una gran diferencia en nuestro día a día. Para ver Netflix, navegar en redes sociales o trabajar desde casa, velocidades mucho menores son más que suficientes.​

Entonces, ¿para quién son estos planes? Estudios de producción audiovisual, agencias de diseño o desarrolladores que manejan archivos pesados en la nube necesitan este tipo de conexión para no perder tiempo esperando que los archivos suban o bajen.​

Los gamers competitivos y los streamers requieren la mínima latencia posible para torneos o transmisiones en vivo sin cortes.​

En hogares donde hay más de 100 dispositivos conectados al mismo tiempo, esta velocidad empieza a tener sentido.​ Centros educativos o espacios de coworking también entran en la ecuación, porque necesitan un ancho de banda suficientemente grande para todos sus usuarios.​

Cuánto cuestan y qué incluyen estos planes

Totalplay bautizó a esta oferta como “Súper Internet” y la dividió en dos paquetes:​

Plan 5,000 megas: $2,499 pesos al mes.​

megas: Plan 10,000 megas: $2,999 pesos al mes.​

Ambos incluyen internet simétrico, Wi-Fi 7, Totalplay TV con 185 canales (114 en HD), un año de cortesía de Apple TV+, y un decodificador con Alexa integrada y sistema de audio diseñado por Bang & Olufsen.​

Eso sí, la compañía aclara que estos precios son promocionales por el lanzamiento. No sabemos cuánto durarán estas tarifas ni cuánto subirán después, así que, si te interesa, tal vez sea momento de considerarlo.​