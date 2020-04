Siguen quemando torres 5G por falso temor a contagios

Lamentablemente en Reino Unido y en otros países, la gente ha asociado la creencia que las torres 5G son una forma de transmitir virus y por eso las siguen quemando.

Hace unos días ciudadanos de este país quemaron torres de Vodafone y O2, asumiendo que la tecnología 5G es la culpable y esto sigue ocurriendo en más ubicaciones y hasta otros países.

Todavía no existe evidencia científica que respalden las teorías conspirativas, sin embargo esto no ha detenido a las personas, quienes desde diferentes redes sociales han leído información falsa, a pesar de que la FEMa y FCC han negado de esta tecnología pueda causar alguna enfermedad relacionada con virus.

Es ilógico que hasta en países en donde no hay implementada esta tecnología se cream ya que si fuera así, estas zonas estarían libres del virus, por lo cual no hay sustento, por lo que claramente no hay relación entre ambas.

Un país como Reino Unido debería estar mejor informado, pero al parecer no lo está. Creen que las redes 5G afectan al sistema inmune o que sirve como un medio de propagación, lo cual es falso. Las ondas electromagnéticas en redes 5G no tienen la suficiente potencia para dañar las células humanas y propagar virus. Lo mismo ocurre con las redes 4G y 3G. De hecho, usan radiación de baja frecuencia no ionizante. Estas falsas creencias incluso han sido descartadas por Simon clarke, profesor asociado de microbiología celular de la Universidad de Reading, en una entrevista hecha en la BBC entre otros expertos del tema.

Otro aspecto que se ha pasado por alto es la forma en que se propagan las ondas y los virus es diferente. Recordemos que en los segundos, solo se puede por medio de saliva, tos o estornudos, más gotas de saliva. Por radio solo los virus informáticos se pueden transmitir, y estos por ahora igual han incrementado, con malware relacionado con el tema.

Debido a la expansión del virus, es lógico que en los países con planes de implementar redes 5G también exista, lo que demuestra que es falsa esta teoría. en esos casos van a esperar a que termine la pandemia.

Otra forma de tira los falsos argumentos, son las regulaciones que se exigen para su implementación. Las ondas 5G poseen niveles de electromagnetismo inferiores a los exigentes por las regulaciones internacionales, con pruebas realizadas incluso en Reino Unido donde los resultados muestran que es imposible tales afirmaciones de causa de enfermedad.

Por ahora piden a la gente de ese país dejar de difundir estas falsas creencias y reportar ataques al personal de comunicaciones y sus instalaciones.

Con información de Gizchina