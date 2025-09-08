México inicia registro obligatorio de líneas móviles para combatir extorsiones y fraudes

El gobierno mexicano, en colaboración con las principales empresas de telecomunicaciones, puso en marcha un programa piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil, una iniciativa diseñada para fortalecer la seguridad y combatir delitos como la extorsión y el fraude.

El ejercicio comenzó el 1 de septiembre y se extenderá hasta octubre, mes en el que el registro será obligatorio para quienes adquieran nuevas líneas móviles en cualquier punto de venta del país.

Objetivo de la estrategia nacional

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), junto con Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán, buscan consolidar un padrón nacional que permita vincular cada número celular con los datos oficiales de su titular.

La medida responde a una creciente preocupación por la seguridad pública, pues se estima que gran parte de las llamadas de extorsión y fraudes telefónicos se originan en líneas adquiridas sin control de identidad.

Cómo funciona el proceso de registro

Durante el programa piloto, los usuarios que contraten una nueva línea deberán acudir al centro de atención de su compañía y presentar una identificación oficial vigente que contenga su CURP.

Los datos serán capturados y la línea quedará vinculada al titular, garantizando que cada número tenga un nombre y una identidad reconocida.

Este requisito será permanente una vez que las reformas a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión entren en vigor a nivel nacional.

Privacidad y protección de datos

Un aspecto clave de este registro es la custodia de la información: las empresas de telefonía serán las únicas responsables de resguardar los datos personales de los usuarios, conforme a la legislación en materia de protección de datos personales.

El gobierno federal no tendrá acceso directo a esta información, como aseguró Jorge Luis Pérez Hernández, titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital de la ATDT.

De este modo, se busca equilibrar la prevención de delitos con la privacidad de la ciudadanía.

Registro de líneas activas y modalidad remota

Las líneas ya activas también deberán ser registradas, aunque este proceso se realizará en una etapa posterior mediante un plazo específico que será anunciado por las autoridades.

Para facilitar el trámite, las compañías telefónicas habilitarán opciones de registro remoto, permitiendo que los usuarios actualicen sus datos sin necesidad de acudir presencialmente.

Los usuarios que deseen contratar una línea nueva deberán asegurarse de presentar su identificación oficial con CURP, verificar la correcta captura de sus datos y confirmar que la línea quede vinculada a su nombre.

Fuente: Gobierno de México