AT&T está considerando salir del mercado móvil mexicano y no es el único

AT&T está en conversaciones con asesores para la posible venta de su negocio en México. Aunque no se ha tomado una decisión definitiva, fuentes cercanas revelaron que la compañía busca obtener más de $2 mil millones de dólares con esta transacción.

Esta situación ocurre después de más de una década intentando ganar terreno en un mercado dominado por Telcel, la empresa de Carlos Slim.

Contexto y competencia en el mercado mexicano

El dominio de Telcel en el mercado móvil mexicano es casi absoluto y forma parte del conglomerado América Móvil, controlado por Slim y su familia.

A pesar de las reformas en telecomunicaciones que abrieron la puerta a la competencia internacional, AT&T no logró aumentar significativamente su cuota.

Desde 2014, cuando adquirió Iusacell por $2,500 millones de dólares y posteriormente las operaciones inalámbricas de NII Holdings, la inversión total pasó de los $10 mil millones de dólares, pero la competencia sigue siendo desigual.

Conflictos y retos en el camino

Las rivalidades entre AT&T y América Móvil han sido públicas e intensas. En 2022 surgió un conflicto cuando América Móvil acusó a AT&T de bloquear el acceso a una licencia de televisión, un episodio que llegó a escaladas verbales.

Además, el año pasado AT&T vendió su participación en Sky México a Grupo Televisa, lo que refleja una estrategia de ajuste en sus negocios en la región.

Mientras que en México AT&T enfrenta dificultades, en Estados Unidos ha enfocado sus esfuerzos en expandir redes de fibra óptica y ofrecer servicios convergentes de telefonía e internet para hogares.

Esta apuesta refleja un modelo más exitoso y rentable, lo cual contrasta con su situación en México.

Otros actores extranjeros también replantean su presencia

No solo AT&T evalúa salir del mercado mexicano. La operadora española Telefónica también ha manifestado su intención de vender sus operaciones en México, según los reportes recientes.

Este fenómeno indica un cambio en la dinámica que meses atrás parecía prometedora para la competencia extranjera.

Fuente: N+

