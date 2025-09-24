¿Recibiste la alerta el 19 de septiembre? No te preocupes, el gobierno no te espía

La activación de la alerta sísmica vía celular durante el Simulacro Nacional del 19 de septiembre en México generó confusión y comentarios infundados en redes sociales, pero la tecnología empleada es segura, ampliamente probada y no constituye un riesgo de espionaje para los usuarios.

A continuación, aclaramos su funcionamiento y también desmentimos los principales mitos en torno a este sistema.

Qué ocurrió en el Simulacro Nacional 2025

Durante el simulacro, cerca de 80 millones de teléfonos celulares en México recibieron una alerta simultánea como parte de una prueba nacional de prevención ante desastres.

El mensaje, identificado como “Alerta presidencial”, no era un SMS convencional ni una app: se transmitió mediante la tecnología Cell Broadcast, que permite llegar a todos los dispositivos compatibles en una zona determinada, independientemente de su estado (apagados, sin datos, en modo avión o bloqueados).

Mitos y realidad sobre el “espionaje” y el “hackeo”

Diversos rumores afirmaron que, por medio de esta señal, el gobierno podría espiar, hackear o duplicar tarjetas SIM.

Esta información es falsa, Cell Broadcast no recopila información personal, no accede al contenido del teléfono y no permite que las autoridades interactúen con los datos de los usuarios.

La señal sólo se envía por ubicación geográfica según las torres de telefonía, lo que imposibilita cualquier control remoto o acceso no autorizado a los equipos.

Cómo funciona la tecnología Cell Broadcast

La tecnología Cell Broadcast envía alertas masivas directamente a dispositivos móviles a través de las antenas de los operadores (Telcel, Movistar, AT&T, Altán Redes, entre otras).

No es necesaria la instalación de aplicaciones, ni activa conexiones de internet, y sólo utiliza la señal móvil para transmitir mensajes, está diseñada para que funcione incluso en circunstancias difíciles de red.

Este método ha sido adoptado en países como Estados Unidos y Chile para emergencias como sismos, huracanes y otros riesgos, demostrando su efectividad para mantener informada y segura a la población.

En todos esos casos, los operadores sólo difunden la alerta; no recaban información de tu equipo ni pueden manipularlo.

La relevancia internacional y el respaldo de la ONU

El uso de alertas tempranas vía celular responde a las recomendaciones internacionales. Iniciativas como “Alertas Tempranas para Todos” de la ONU buscan proteger a la población global ante riesgos naturales, reforzando sistemas nacionales de notificación sin comprometer la privacidad de las personas.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones y organismos como la Organización Meteorológica Mundial avalan el despliegue de Cell Broadcast como instrumento seguro y eficiente.

El sistema Cell Broadcast es una herramienta preventiva que salva vidas sin poner en riesgo la privacidad ni la seguridad de los usuarios en México y otros países.

Fuente: ScienceDirect