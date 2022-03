Ya te hablamos de los planes y precios de la nueva red 5G de Telcel en México, y ahora, el operador celeste ha anunciado los costos de su servicio Internet en tu Casa Plus 5G, donde lleva la red móvil de quinta generación directamente a los hogares.

Este servicio ofrece 5G en cualquier rincón de tu casa, tan solo necesitas un dispositivo móvil compatible y el nuevo módem inalámbrico. La empresa ofrece tres planes: Internet en tu Casa Plus 5G 4, Internet en tu Casa Plus 5G 5 e Internet en tu Casa Plus 5G 6.

La principal diferencia entre los paquetes radica en la velocidad de descarga que van desde los 20 Mbps en el paquete básico y hasta los 50 Mbps en el plan más completo y caro. Es importante mencionar que la cobertura aplica para todo el territorio nacional.

Así mismo, debes saber que el módem se puede usar solo en el domicilio, por lo que no puedes trasladarlo a otro lugar, ya que no funcionará, y la SIM tampoco se puede poner en otro módem, esto significa que podrás navegar únicamente en el domicilio registrado en el momento de la contratación. En caso de que quieras cambiar el domicilio tendrá un costo de 100 pesos más IVA.

Otro dato importante que debes tener en cuenta es que debes adquirir el módem, aunque Telcel no reveló el costo del mismo, pero adelantó que algunos usuarios podrán tener un descuento mensual del 100 por ciento del equipo cuando domicilien el pago con tarjeta de débito o crédito.

Precios Internet en tu Casa Telcel 5G

Internet en tu Casa Plus 5G 4 – 20Mbps – 499 pesos

Internet en tu Casa Plus 5G 5 – 30Mbps – 599 pesos

Internet en tu Casa Plus 5G 7 – 50Mbps – 799 pesos

Como todos los servicios inalámbricos de este tipo, hay políticas de uso justo, y en este Internet en tu Casa 5G no es la excepción. Todos los planes ofrecen dos límites: en el primer plan al llegar a 125 GB la velocidad se reducirá hasta 1.5 Mbps y al llegar a los 188 GB la velocidad se reducirá hasta 500 Kbps.

En cuanto al segundo plan, al llegar a 175 GB la velocidad se verá reducida hasta 1.5 Mbps y al llegar a los 263 GB se reducirá a 500 Kbps. Por último, cuando el tercer plan alcance los 250 GB la velocidad se reducirá a 1.5 Mbps y cuando llegue a 375 GB seguirás navegando, pero a una velocidad de solo 500 Kbps.

Fuente: Xataka México