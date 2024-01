Todo sobre el proceso de activación de las eSIM en AT&T México: Beneficios y mi Experiencia en Pre-Pago

Cada vez son más los equipos con eSIM, ya sea además del SIM físico o que en exclusiva soportan eSIM. Cada vez hay más Operadores Móviles Virtuales (OMV) y la gran mayoría de ellos ya cuentan con eSIM para venta en un proceso de compra rápido.

Teniendo en cuenta lo anterior no entiendo porque con AT&T México es tan difícil el proceso de cambiar tu SIM físico por un eSIM.

Cambiándose a eSIM en AT&T México

Y eso es que debe ser plan post pago (al que comúnmente llamamos plan), porque para prepago de plano no lo venden (aunque dicen que sí, al menos en mi ciudad no), por lo que no tengo idea de cómo le hacen los que por internet te venden eSIMs prepago de AT&T México.

La eSIM (embedded SIM) es una tarjeta SIM que se integra de fábrica en el hardware de los dispositivos móviles, eliminando la necesidad de una tarjeta SIM física.

La eSIM ofrece varios beneficios, como la facilidad de transferir un plan celular existente u obtener uno nuevo, la posibilidad de usar dos números de teléfono al mismo tiempo, la seguridad ante daños o pérdidas de la tarjeta SIM, la entrega rápida y la reducción del impacto ambiental.

La eSIM es una evolución de la tecnología SIM que representa la transformación digital de la comunicación y la conectividad móvil. Con eSIM, los usuarios pueden disfrutar de la mejor red con la mayor cobertura y velocidad de los operadores que la ofrecen. Además, la eSIM facilita el uso de dispositivos como relojes inteligentes, tabletas y otros que requieren una conexión celular.

La experiencia del cambio a eSIM

Para activar la eSIM, se necesita un dispositivo compatible (algunos operadores te piden el IMEI de tu equipo para corroborar sea compatible con la tecnología eSIM), luego, se debe escanear un código QR que se recibe al adquirir un plan celular con eSIM, y configurar el dispositivo siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en tu dispositivo móvil.

En el caso de AT&T México cambiar tu SIM por un eSIM tiene un costo de $120 MXN (mas menos $7 USD), y te entregan una tarjeta física con el QR para poder escanear y agregar la eSIM a tu equipo.

Recuerdo que hace unos años, cuando compré mi iPhone XR activé mi número eSIM en AT&T México, siendo si no mal recuerdo, el primer operador en México en ofrecer dicho servicio en el país.

AT&T: El primer operador con eSIM en México

Otro detalle curioso es que algunos de los asesores de AT&T México mencionan que el eSIM tiene dificultad para conectarse en los lugares de cobertura celular muy limitada.

No me consta sea así, pues en los 4 equipos que tengo eSIM ( mi hija, esposa, mi iPad y un iPhone 13 Pro Max ), 2 de ellos son de AT&T Mx y aparentemente no han tenido problemas de conexión que no tuvieran antes.