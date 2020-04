Twitter elimina falsas relaciones entre 5G y el virus de la pandemia

A pesar de los intentos por medio de las autoridades, sobre todo europeas, en donde se ha dado a conocer que no hay vínculo entre redes 5G (o previas) y la propagación del Virus COVID-19, la gente sigue creyéndolo porque lo que Twitter ha decidido que no va a permitir que se siga propagando esa falsa idea.

Twitter ha sido riguroso con impedir que las “fake news” de la pandemia crezcan y ahora eliminará todos los contenidos en donde se aseveré esta falsa idea, sin importar si es algún “famoso” el que la de a conocer.

We have broadened our guidance on unverified claims that incite people to engage in harmful activity, could lead to the destruction or damage of critical 5G infrastructure, or could lead to widespread panic, social unrest, or large-scale disorder.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 22, 2020