Virgin Mobile fue uno de los primeros OMV que entró al mercado mexicano, lo hizo con bombo y platillo en 2014, y desde entonces ha mantenido una base sólida de usuarios. Sin embargo, la compañía quiere ser más competitiva en el país, por lo que ya trabaja en nuevas estrategias para duplicar el número de usuarios.

La empresa de Richard Branson tiene como objetivo incrementar su cuota de mercado en México, y para ello ya está trabajando en un nuevo modelo de negocio que va más allá de las líneas de prepago.

Virgin Mobile ahora no quiere ofrecer solo prepago, si no quiere dar un paso más allá y entrar en el negocio del entretenimiento o un servicio enfocado en mejorar la calidad de vida de sus clientes. Por ahora, la compañía estadounidense no ha dado más detalles, pero si deja entredicho que prepara nuevas ofertas para los usuarios mexicanos.

De acuerdo con Forbes México, Virgin cuenta con alrededor de 500.000 clientes a nivel nacional, y su objetivo a corto plazo es duplicar el número de usuarios, por lo que quieren aumentar el tamaño de la compañía en términos de ingresos.

No obstante, el nuevo modelo de negocio estará enfocado en temas regulatorios y oportunidades de mercado, además de que aprovecharán un mercado que aún no logra explotar. Cabe señalar que la participación de mercado de los OMV es menos del 1% en México, por lo que Virgin Mobile ve una oportunidad de crecer, por lo que ya están explorando diferentes alternativas.

El primer paso de Virgin para aumentar su presencia en territorio nacional y así duplicar el número de usuarios ya ha comenzado con una relación comercial con cadenas de comercio, por lo que en estos momentos tienen presencia en Walmart y en Coppel.

También está presente en más de una veintena de kioscos en plazas comerciales y diferentes cadenas de retail, pero la compañía pretende explorar nuevos modelos de formatos de distribución para una experiencia más sencilla para los usuarios. De esta manera Virgin Mobile quiere duplicar su tamaño en México, por lo que estará trabajando en los próximos meses para lograrlo.

