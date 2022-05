La novena edición del Hot Sale ha iniciado este 23 de mayo y hasta 31 de mayo los usuarios podrán encontrar increíbles promociones y descuentos en toda clase de categorías de productos. Para esta temporada, GAMDIAS, fabricante líder en componentes y accesorios de PC se complace en anunciar que ofrecerá descuentos de hasta 46% en audífonos gamer.

Los audífonos gamer de GAMDIAS están diseñados para satisfacer las necesidades de usuarios que buscan excelente calidad de audio, comodidad durante largos periodos de tiempo, libertad de movimiento, y la posibilidad de jugar en cualquier plataforma, ya sea consolas o en PC.

Los audífonos GAMDIAS HEBE M2 RGB ofrecen 7.1 canales de audio con poderosos drivers de 53mm. Están fabricados con materiales de excelente calidad que aíslan el ruido exterior y garantizan comodidad durante largos periodos de tiempo. Incluyen un micrófono retráctil con cancelación de ruido fácil de usar que se ajusta perfectamente a la distancia de la boca para una mejor comunicación.

Audífonos GAMDIAS Eros 2 – Hasta 13% de Descuento

GAMDIAS Eros 2 compatibles tanto con PC como para consolas PS4, Xbox one y smartphones ya que cuentan con un conector Jack de 3.5mm. Tienen un diseño ergonómico que no cansa ni lastima. Están equipados con un poderoso driver de 40mm que entrega sonido potente en momentos de gran acción y claro para no perder ningún detalle mientras disfrutas de una película. Incluyen además un micrófono flexible omnidireccional.

Audífonos GAMDIAS HEBE E3 – Hasta 11% de Descuento

Los audífonos Gamer GAMDIAS HEBE E3 están equipados con un control integrado con el cual puedes ajustar el volumen o silenciar el micrófono cuando tú lo necesitas. Incluyen almohadillas de cuero sintético extragrandes que mejoran la comodidad y reducen el cansancio. Una vez que los uses no te los querrás quitar.

Audífonos GAMDIAS Eros M2 – Hasta 46% de Descuento

GAMDIAS Eros M2 con 46% de descuento. Son compatibles con PC y consolas PlayStation. Incluyen almohadillas extragrandes que se amoldan perfectamente al tamaño de la oreja. Utilizan potentes drivers de 40mm que entregan graves profundos y agudos claros para disfrutar de la mejora calidad de sonido en videojuegos o películas.