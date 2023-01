Nova Audio, una empresa reconocida por sus productos elegantes con sede en Alemania, ha lanzado un par de auriculares inalámbricos que parecen unos aretes de perlas elegantes, los cuales se han puesto a la venta oficialmente.

Llevan por nombre Nova H1, y se pueden comprar en versiones con acabado plateado o dorado, según los gustos de cada usuario.

Cada arete incorpora un altavoz que emite el sonido hacia los oídos, esto significa que la entrada del sonido no se bloquea de ninguna manera, por esta razón no hay cancelación de ruido ni nada de calidad de audio, ya que no quedan sujetos directamente en el oído.

El fabricante promete hasta 3,5 horas de duración de la batería cuando se escucha música y el estuche de carga debería proporcionar hasta 14 horas adicionales.

Los nuevos aretes Nova H1 bañados en oro ya están a la venta por un precio de 695 euros, unos 735 dólares, mientras que la versión bañada en plata cuesta 595 euros, alrededor de 645 dólares, aproximadamente.