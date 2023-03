No importa cuántos dispositivos lleves contigo en tus aventuras globales, siempre vas a necesitar un cargador con amplias capacidades para ayudar a mantener tus dispositivos con batería. Pues bien, el adaptador internacional OneWorld65 puede manejar prácticamente cualquier cosa que le arrojes, en cualquier rincón del planeta en el que te encuentres.

Compatible con la corriente principal en prácticamente todos los países del mundo, el adaptador internacional OneWorld65 cuenta con un puerto de carga USB con carga rápida de 65W; dos puertos de carga inteligente USB-C; dos puertos de carga USB-A y un enchufe de corriente universal AC de 10A, lo que te permite cargar hasta seis dispositivos simultáneamente. Para todos, excepto los entusiastas más ávidos de la tecnología, esto debería ser suficiente para el viajero moderno promedio.

El multicargador OneWorld65 ha sido diseñado utilizando semiconductores de nitruro de galio (GaN), que se valoran por su eficiencia en la transferencia de corriente (entre otras ventajas químicas) y en el manejo de la alimentación y conversión de energía. El objetivo aquí es maximizar la transmisión de energía a los dispositivos conectados al adaptador, con menos pérdida de energía por calor. El resultado real en el mundo real es que los dispositivos deben cargarse de manera más confiable, consistente y, lo mejor de todo en un mundo impaciente, rápidamente.

El OneWorld65 también ha sido diseñado para hacer todo lo que hace de manera segura, sin cortocircuitos ni sobrecalentamientos, ni para sí mismo ni para ningún dispositivo conectado a él. Ha sido certificado conforme a la norma BS8546, con una conexión completamente conectada a tierra para la máxima protección de seguridad. Puede manejar hasta 10A de consumo de energía continuo, admitiendo un amplio rango de entrada (100-240V) desde cualquier voltaje internacional.

Físicamente, el cargador es un elegante rectángulo de plástico blanco, que se puede guardar en cualquier bolsa de viaje sin añadir demasiado peso (180g) ni volumen. Si metes uno de estos en tu equipaje, prácticamente no hay enchufe de pared en ningún lugar del mundo que no pueda manejar además de poder conectarle cualquier dispositivo – portátil, teléfono, cámara, reproductor de música, auriculares, consola de juegos, etc.,

Literalmente cualquier cosa con un puerto USB y un cable puede conectarse y cargarse. La opción de dejar el cargador de alimentación dedicado de tu portátil en casa y viajar solo con este adaptador es excelente.

El OneWorld65 es una gran solución para el viajero solitario, pero igualmente útil para un pequeño grupo de viajeros, ya que hay suficientes puertos de entrada/salida de energía y carga rápida para acomodar los teléfonos de todos en poco tiempo. Te convertirás en el amigo más popular si sacas uno de estos al final de un largo día de viaje, con las baterías agotándose.

El último punto es el único inconveniente, y no sé si lo podemos denominar así, es el siguiente: No hay energía almacenada en el dispositivo. Es un enchufe. Necesita un enchufe de pared. No es una powerbank, y por supuesto, una vez que has encontrado un enchufe, el OneWorld65 se puede utilizar para recargar tus baterías externas portátiles USB y así estar listos para el día siguiente, así que si tienes uno de cada uno en tu equipaje, vas a tener energía las 24 horas del día.

También hemos encontrado un uso regular para el adaptador en casa, como un concentrador de energía para todos los dispositivos. Conectado a un enchufe de pared en la sala de estar, todos saben que hay un lugar central y fácil para enchufar varios cables de carga. El OneWorld65 es un compañero de viaje elegante, inteligente, adaptable y poderoso – exactamente lo que todos necesitamos cuando salimos de casa. Si quieres simplificar tu vida móvil, esta es una gran solución.