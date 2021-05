Se acerca el 10 de mayo, y si aún no sabes qué regalarle a mamá hay muchas opciones fuera de electrodomésticos o de belleza, así que aquí te dejamos algunas sugerencas qe le ayuden a ahorrar tiempo, la ayude a relajarse… y que puede que en algunos casos esté con rebaja aprovechand los descuento de la época.

Sugerencias de Amazon

Echo no solo es un obsequio perfecto para que mamá disfrute de su música favorita mientras realiza otras tareas. También es un dispositivo que hará su vida mucho más fácil ya que podrá agilizar pendientes y organizar su agenda. Por ejemplo, puede pedirle a Alexa que añada elementos a su lista de compras para no olvidar nada, que ponga un timer para terminar los últimos pendientes del día, que le recuerde pagar las colegiaturas o que anote en su calendario el cafecito con las amigas del sábado.

Igualmente puede usar Skills, que son como apps pero de Alexa, como Conserva la comida, que le indicará la mejor forma de guardar los alimentos para que duren más tiempo, Alimenta mi mascota, para llevar un registro de cuándo comió Firulais, Diana para tomar un merecido descanso y meditar, o Mi entrenador personal para seguir rutinas de ejercicio y dejar atrás el estrés. Echo tiene un descuento de $600 MXN en amazon.com.mx

Por otro lado, si tu mamá prefiere los dispositivos más pequeños o busca algo para su mesa de noche, Echo Dot será la opción. Es perfecto para reproducir música, escuchar un resumen de noticias o hasta para despertar a tiempo y de buenas con la función de tocar la parte superior del dispositivo para posponer una alarma, que le regalará unos minutitos más de sueño con solo tocar la bocina una vez que suene. Echo Dot tiene un descuento de $400 MXN en amazon.com.mx

Alexa puede ser la mejor cómplice para halagar, consentir y hacer reír a mamá. Un buen truco es ir a las Blueprints de Skills de Alexa, que son plantillas sencillas que te permiten crear tus propias Skills, y programar respuestas personalizadas de Alexa a preguntas como, “Alexa, ¿quién es la mamá más inteligente de la historia?; Alexa responderá lo que tú hayas indicado en tu Skill.

Apapacho a la distancia

Si tu mamá ya tiene un dispositivo Echo o la aplicación de Alexa en su smartphone, Alexa podrá mandarle amor de tu parte al decirle, “Alexa, mándale un abrazo a mamá”, o cualquier apodo de cariño con el que esté guardado su contacto en tu smartphone.

De igual forma, puedes enviarle una felicitación que ella podrá reproducir en su Echo. Di, “Alexa, envía un mensaje a Mamá”, después díctale a Alexa tu mensaje y confirma que deseas enviarlo. Mamá recibirá una notificación de un nuevo mensaje y para escucharlo deberá tocar el ícono de reproducción sobre el mensaje en la app de Alexa o decir,“Alexa, reproduce el nuevo mensaje” para esucharlo en su Echo.

Eso sí, primero deberás sincronizar tus contactos en el apartado de Comunicación de tu app de Alexa y tu mamá deberá activar los permisos necesarios para poder recibir mensajes en sus dispositivos.

En caso de que mamá prefiera un día tranquilo en compañía de sus autores favoritos, Kindle será el regalo ideal. Con este lector electrónico podrá llevar su biblioteca a todos lados sin preocuparse por el peso o el espacio en su bolsa o maleta. Otra ventaja de este dispositivo es que facilita la lectura pues cuenta con una luz frontal ajustable incorporada para que mamá pueda leer cómodamente de día o de noche, y con una pantalla de tinta electrónica que da un mayor contraste y no daña la vista. Está disponible en colores blanco y negro. Kindle tiene un descuento de $300 MXN en amazon.com.mx

LG

Para que mamá pueda escuchar música mientras realiza sus tareas diarias en casa u oficina, los nuevos earbuds FN7 de la exitosa linea LG TONE Free son el regalo ideal. Con un perfecto ajuste en la oreja, se caracterizan por ser increíblemente cómodos, además, cuentan con un sistema de Cancelación Activa de Ruido de última generación y una calidad de sonido inigualable gracias al ecualizador desarrollado especialmente por Meridian; integran tecnología de desinfección UVNano eliminando hasta el 99.9% de las bacterias presentes en los audífonos y le dan a mamá la tranquilidad de un dispositivo seguro y limpio, garantizando garantizará que mamá disfrutará al máximo sus canciones, videos, audiolibros y demás contenido favorito.

Ya que mamá merece lo mejor en todo momento, los electrodomésticos LG han sido históricamente la mejor opción. Entre ellos se encuentra la primera torre de lavado inteligente LG WashTower que cuidará las prendas de mamá como ella cuida de nosotros y las dejará relucientes para sentirse siempre cómoda y limpia. Incorpora Inteligencia Artificial para identificar la textura de la ropa y proponer el ciclo de lavado adecuado. Y también, es compatible con la app LG ThinQ que le permitirá a mamá realizar otras actividades mientras le da instrucciones a la lavadora por medio de su smartphone.LG WashTower ofrece una secadora sobre una lavadora de carga frontal de tamaño completo, lo que ofrece una capacidad ultra grande y un lavado avanzado en menos de 30 minutos.

Por otro lado, LG Styler es otro producto insignia de la marca que deja la ropa como nueva, sanitizando y desodorizando las prendas gracias a su tecnología de vapor TrueSteam.

Finalmente, para asegurar el confort y descanso total de mamá, nada como el mejor televisor del mundo: LG OLED. La línea 2021 de televisores LG, está compuesta por las nuevas pantallas OLED evo y Nanocell 8K que ya se encuentran disponibles en México. Por su parte, LG Nanocell 8K consigue los colores más puros y claros gracias a la tecnología premium LED de LG que utiliza nano partículas para filtrar y refinar el color, estos televisores usan algoritmos de aprendizaje profundo y transforman el contenido de 2K o 4K en imágenes 8K más realistas. Ambos modelos llegan con inteligencia artificial que permitirán memorizar las preferencias de mamá.

Para que mamá lleve su música a cualquier lugar; desde su clase yoga, de baile o al momento de leer un libro, la bocina LG PL7 cuenta con características que la destacan de sus competidores, tiene un diseño delgado y redondeado con acabado engomado que facilita transportarla sin que se caiga. Esta bocina cuenta con la certificación IPX5, que garantiza resistencia al agua y al polvo; volviéndose el aliado perfecto para un día en la playa o la alberca, además, su batería de 3,900 mAh ofrece hasta 24 horas de autonomía. Mamá no necesitará estar cerca de los botones de la bocina para controlarla, ya que puede emitir comandos de voz para activar el Asistente de Google del smartphone Android o Siri en iOS para reproducir música, podcasts y más.

Canon

Si lo tuyo son las manualidades. Canon te sugiere crear el regalo de mamá. Entre sus opciones están una tarjeta Pop-up con detalles en flores, que se puede complementar con un agradecimiento escrito a mano, un poema o tal vez algún dibujo. Imprimir en un papel un poco más grueso (Papel fotográfico mate es lo ideal), para que los colores luzcan más. También sugieren un marco fotográfico con rosas para que coloques la foto que te recuerda a un momento especial que viviste con mamá. Imprime tu fotografía favorita y la plantilla de creative park con una impresora Canon para que puedas obsequiarle ese bello momento y que pueda durar por mucho tiempo.

Mercado libre

Bien dicen que “madre solo hay una”, y aunque esto es bastante cierto, resulta curioso que todas ellas, sin excepción, nos hayan aplicado más de una vez las famosas: “¿y si lo encuentro, qué te hago?”, “en esta casa mando yo” o “aquí no es buffet”. Eso sí, por más que todas las mamás hayan dicho alguna de estas frases, cada una de ellas desea algo distinto, único y muy especial cada 10 de mayo. Por ello es que Mercado Libre , la plataforma de comercio electrónico más grande de México, ha creado una sección especial en la que podrás encontrar, entre más de 3 mil artículos, los mejores regalos para tu mamá. Y para ayudarte un poco, ha realizado un listado con algunas de las frases más famosas para que elijas el obsequio perfecto.

“Pregúntale a tu papá”

La eterna discusión entre quien debería darte permiso para ir a la fiesta a la que “todo mundo va a ir”. Para ellas, lo mejor es un Samsung Galaxy A21s , con el que además de presionar a tu papá para que te dé respuesta, seguro te llamará para saber a qué hora llegarás y más vale que le respondas. Este celular cuenta con hasta 64 GB de almacenamiento para que pueda sacar todas las fotos familiares y ‘del recuerdo’ que ella quiera. Además puede llegarte gratis al día siguiente con envío full.

“¿Trajiste el tupper?”

Algo que no querrás escuchar si olvidaste alguno de sus tesoros más preciados en la escuela o en la oficina. Pero no te preocupes, porque en la sección de mamá gourmet puedes encontrar unos todavía mejores, e incluso algo con lo que se le olvide la pérdida, como este increíble kit de decoración de repostería . ¡Suma este molde de corazón para hacer tu envío gratis!

“En esta casa mando yo…”

Eso no se discute, pues cada vez son más las mamás que se van dando cuenta que no hay cosa en el hogar de la que no puedan encargarse, ya sea para arreglar fugas, el auto o incluso hasta problemas con la compu de los peques. Para ellas, este kit de reparación o este escritorio minimalista puede ayudarlas a planificar y encargarse de todo. No dejes que su estilo se pierda con el look de ‘Super mom’ con este otro kit de seguridad .

“Y si se avienta tu amigo de un edificio, ¿tú también?”

No hay frase que muestre más su preocupación por ti que esta. Por eso este 10 de mayo el regalo perfecto es algo que le ayude a estar sumamente relajada. Puede ser un libro que le ayude a ‘ encontrar la voz de su alma ’, unos colores o plumones para colorear mandalas ¿y por qué no? un Sillón Reposet para que disfrute de ambos.

“Te quiero aquí a las 11, y ni un minuto más”