Con tal de incentivar a los creadores, TikTok, la popular red social de los videos cortos está probando una nueva función de propinas para incentivar el trabajo de los creadores de contenido dentro de la plataforma.

Esta herramienta permite que sus creadores más populares reciban propinas por parte de sus seguidores. La función no ha sido anunciada oficialmente por la compañía, sino fue descubierta por primera vez por el creador de TikTok, Jera Beany, y posteriormente detectada por Matt Navarra, de The Next Web.

Los creadores de TikTok que se hayan inscrito en la prueba pueden postularse para obtener un botón de propinas que se situará en su página de perfil.

Es importante mencionar que para ser acreedor a este botón será necesario que la cuenta tenga al menos 100.000 seguidores y una cuenta sin reportes. Por supuesto, es posible que estos requisitos cambien una vez se lance oficialmente.

La función se ha estado probando con un número limitado de usuarios, y es posible que esto se amplíe en las próximas semanas.

Siempre estamos pensando en nuevas formas de aportar valor a nuestra comunidad y enriquecer la experiencia de TikTok, dijo un portavoz de la compañía.