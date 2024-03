Función ‘Live Translate’ cada vez más cerca de Google Chrome

Google Chrome sigue mejorando con cada actualización. A lo largo de los años, este navegador ha integrado funciones cada vez más interesantes.

Próximamente, los usuarios podrán beneficiarse de una opción por defecto para traducir todo el contenido visual y auditivo, especialmente útil para aquellos que consumen contenido en diferentes idiomas con frecuencia.

Inicialmente disponible en los teléfonos Pixel, Google ha decidido extender esta característica a su navegador de escritorio. La última versión de Chrome Canary ahora incluye por defecto la función ‘Live Translate’, que genera automáticamente subtítulos para el contenido reproducido en el navegador.

Esta adición ofrece una experiencia más accesible y cómoda para los usuarios al permitirles comprender el contenido en diferentes idiomas sin esfuerzo adicional.

Para disfrutar de esta funcionalidad, es necesario activar la opción de ‘Live Caption’ (Subtítulos en vivo), que proporcionará subtítulos para todo el contenido multimedia reproducido.

Con ‘Live Translate’, estos subtítulos generados automáticamente pueden ser traducidos al idioma de nuestra elección, lo cual resulta muy conveniente al reproducir contenido en diferentes idiomas a través de Google Chrome.

Para activar Live Translate en las versiones Canary de Chrome, solíamos recurrir a una línea de comando en ‘chrome://flags’. Sin embargo, a partir de Chrome Canary 124, esta función estará habilitada por defecto, lo que permite activarla directamente desde el menú de accesibilidad de Chrome.

A year ago Google started working on a feature that translates live captions, currently THE ONLY WAY to enable it is with a command line flag, well, today Chromium developers have decided to finally ENABLE IT BY DEFAULT:https://t.co/9grGbwkE1Z

.https://t.co/YK3PwsWHm0 pic.twitter.com/ZrvnrfTsi1

— Leopeva64 (@Leopeva64) March 15, 2024