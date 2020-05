Facebook compra Giphy para integrarlo a Instagram

Con gran sorpresa se dio a conocer que Giphy fue adquirido por Facebook, para agregar y compartir imágenes GIF, el cual forma parte de WhatsApp y pronto se integrará nativamente a Instagram.

El precio de esta compra es de aproximadamente $400 millones de dólares, según informó el sitio de noticias Axios, ya que ambos no lo dieron a conocer. Lo interesante es que no es primera vez que Facebook intenta comprarlo, ya en 2015 lo intentó, pero hasta ahora tuvo éxito.

Por supuesto, la librería de Giphy será parte de la familia de productos de Facebook. Se ha dicho que el acceso al API por parte de los desarrolladores se va a mantener, al igual que para otros ecosistemas. Por lo que no va a desaparecer de redes sociales como Tik Tok, Snapchat y Twitter, por mencionar algunas.

Esta adquisición no se escapa la controversia, ya que The American Economic Liberties Project, busca que esta compra sea investigada y bloqueada, ya que declara que Facebook y Google (cuando compró Tenor), mantienen un control centralizado en las comunicaciones en línea.

En cuanto a la seguridad, el contenido no tiene mecanismos de rastreo en línea, por lo que no debe ser objeto de miembros en cuanto a violaciones de privacidad o de recolección de datos, por lo que no se usará con fines publicitarios.

Si se considera que el 50% del tráfico de Giphy proviene de las apps de Facebook, sobre todo Instagram, tiene mucho sentido que sea adquirido por ellos.

Con información de Venture Beat