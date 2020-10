Ya no solo para las versiones con Android Go

Como se sabe, algunas apps y servicios de Google son adaptados para que funcione bien en la versión Android Go, siendo exclusivas para estos dispositivos, pero ya no más… al menos en el caso de Gmail Go.

Gmail Go es la versión especial del popular correo que es más ligera, especial para los gama baja, estando disponible solo en algunas regiones, pero desde hace unos días cualquier usuario de Android puede tener acceso a la misma.

Si te interesa puedes descargarla en la Play Store, siendo idéntica en funcionamiento a la versión regular, pero sin algunos elementos visuales, sin el botón “meet”.

Descarga Gmail Go en la Google Play Store