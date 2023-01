Google ha lanzado la versión estable de Chrome 109 para Android, la cual incluye algunas mejoras menores, pero muy funcionales que mejoran la experiencia de usuario. Entre las características nuevas que se han añadido al navegador se encuentra Material You en el Omnibox.

Desde 9to5Google informan que los usuarios han comenzado a recibir la nueva versión de Chrome en sus teléfonos Android, incluso han publicado una serie de capturas de pantalla en donde se muestra cómo lucía el Omnibox en Chrome 108 Beta y como luce el Omnibox en la versión estable de Chrome 109.

Se nota claramente la presencia de Material You, con una interfaz más atractiva que se adapta a los colores del fondo de pantalla. El fondo del Omnibox en forma de píldora regresa para dar un aspecto estético más agradable a la vista.

El tema dinámico se hace presente ahora en Chrome 109 para Android, sobre todo en las sugerencias de búsqueda, así como también en la búsqueda de Pixel Launcher.

Es importante mencionar que la actualización no está llegando a través de Google Play, sino que Google la está lanzando del lado del servidor, lo que indica que no es necesario actualizar la aplicación, ya que las mejoras se sumarán automáticamente y no debes hacer nada.