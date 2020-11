Apple está promocionando sus servicios en donde pueda y claro, no iba a desaprovechar usar sus propios dispositivos, después de todo, si otras marcar lo hacen…ellos igual pueden aunque a algunos usuarios no les guste.

Esta publicidad aparece dentro de la interfaz y a veces en otras marcas se muestra como una ventaja emergente en donde promueve sus servicios.

En este caso, promueve la suscripción a Apple One en el iPhone y en el iPad, tal como se puede ver en la captura que tomó The Verge dentro del menú de ajustes, donde le apareció la sugerencia de Apple Arcade. A mi me apareció en el apartado de suscripciones la primera.

Como se puede ver, si ya estás suscrita a una, sale que esa está activa y si te diste de baja de una se ve que está expirada. Igual puede aparecer la advertencia para optar por Apple Care+ y a Apple Tv+. Este aviso aparece en diversos modelos y no solo en los recientes como pudiera pensarse. Así que si estás probando una (yo Apple TV y la verdad es que ni entro), no olvides cancelarla antes de la fecha en que se renueva.