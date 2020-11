El 16 de octubre Apple lanzó el servicio de suscripción Apple One, si bien en México no se podía acceder al mismo, ahora si, con dos de las tres opciones de suscripción (por eso no son 6 servicios como en Estados Unidos donde incluyen Apple News+ y Apple Fitness+). La prueba por un mes ya se puede aplicar para quienes deseen provarlo.

Como se sabe, Apple One consiste en el acceso a Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y iCloud en un plan personal ($165 MXN) o individual ($229 MXN) por mes. Para poder acceder al mismo se unen para que tú o tu familia completa los puedan disfrutar.

Según Apple, es necesario actualizar tu iPhone o iPad a la versión de iOS 14 para obtener Apple One en tu iPhone, iPad o Apple TV y en y Mac con macOS Big Sur o posterior.

Después se entra a la configuración, toca tu nombre y selecciona “Suscripciones”. Después, elige tu plan y comienza a disfrutar de los servicios incluidos en Apple One desde todos tus dispositivos.

Recuerda que si no deseas que te lo renueven, debes cancelar antes del mes.La prueba gratis de Apple One incluye sólo los servicios que no se estén usando actualmente. El ahorro se basa en el precio mensual de cada servicio adquirido por separado.

Con información de Apple One