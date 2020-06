Netflix México anuncia los estrenos de junio de 2020

Como cada mes, Netflix da a conocer los lanzamientos de nuevas películas y series, asi como estrenos de documentales y especiales, sin olvidar la niños y familia y la nueva categoría “Anime”.

Para México los contenidos están integrados por los siguientes, algunos con fechas posteriores para su descarga.

SERIES

13 Reasons Why: Temporada 4 (5/6/2020)

La graduación se acerca, y Clay y sus amigos luchan por mantener la delantera frente a los secretos que ponen en peligro su futuro.

RuPaul’s Drag Race: Temporada 12 (Próximamente)

Trece reinas, una corona. Ru y el equipo vuelven por otra temporada de batallas épicas, jueces de lujo y moda draglumbrante. ¡Enciendan los motores!

RuPaul’s Drag Race: Untucked!: Temporada 12 (Próximamente)

Las peleas. Los secretos. ¡La crítica brutal! Acompaña a las reinas de RuPaul’s Drag Race tras bambalinas en su decimosegunda temporada.

The Sinner: Jamie (19/6/2020)

El detective Harry Ambrose investiga un espeluznante choque que lo conduce a uno de los casos más complejos y peligrosos de su carrera.

Historia de un crimen: La búsqueda (12/6/2020)

La misteriosa desaparición de una niña en un barrio lujoso de CDMX desentraña secretos familiares y revela cómo funciona el poder entre los más privilegiados.

The Politician: Temporada 2 (19/6/2020)

Traiciones, un triángulo amoroso y un candidato centrado en un solo tema se entrelazan en una campaña electoral para senador que Payton busca ganar a toda costa.

Fuller House: Episodios finales (2/6/2020)

Jimmy y Steph llegan con el bebé y pronto se zambullen en el mundo de la paternidad. A no desesperar: ¡en esta casa sobran las manos para ayudar!

Queer Eye: Temporada 5 (5/6/2020)

Los Fab 5 viajan a la histórica Filadelfia para transformar a un nuevo grupo de héroes cotidianos, desde un DJ muy trabajador hasta una estilista canina en aprietos.

Amar y vivir (26/6/2020)

Tras su regreso a casa del ejército, Joaquín es víctima de una tragedia que lo envía a Bogotá, donde conoce a la joven cantante Irene.

Reality Z (10/6/2020)

Durante el apocalipsis zombi, los participantes de un reality brasileño se atrincheran en un estudio de TV para salvarse el pellejo.

¿Me escuchas? (4/6/2020)

Tres amigas de un barrio de bajos recursos encuentran humor y esperanza en sus vidas mientras se enfrentan a relaciones tóxicas y familias disfuncionales.

De cita en cita: Temporada 2 (12/6/2020)

Seis nuevos solteros buscan el amor —o algo parecido— en una serie de primeros encuentros. ¿A quién elegirán para su segunda cita?

Marcella: Temporada 3 (14/6/2020)

Dieciocho meses después, Marcella vive en Belfast con otra identidad y se mueve por las entrañas de una familia mafiosa como agente encubierta.

Manjares divinos (24/6/2020)

Con ingredientes de un bosque mágico comestible, chefs principiantes deben preparar creaciones tan originales como deliciosas para impresionar a tres jueces de lujo.

F is for Family: Temporada 4 (12/6/2020)

Mientras Frank lidia con una visita no deseada de su padre, Sue descubre las maravillas del método Lamaze, y Bill se hace un nombre en la pista de hockey.

Keeping up with the Kardashians: Temporada 1-2 (1/6/2020)

Las hermanas Kim, Kourtney y Khloé, con el apoyo incondicional de su madre Kris, se convirtieron en estrellas gracias a esta serie tan divertida como adictiva.

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 1-2 (1/6/2020)

La exitosa franquicia llega a Beverly Hills. Entre copas y peleas, estas amigas y rivales, entaconadas y emperifolladas, viven en la cima del drama.

The Real Housewives of New York City: Temporada 1-2 (1/6/2020)

Cinco amas de casa de Manhattan están convencidas de que ellas representan a la élite de la sociedad. También creen que los demás opinan lo mismo.

The Real Housewives of Atlanta: Temporada 1-2 (1/6/2020)

Entre rencillas, errores profesionales y amigas extravagantes, vuelven las amas de casa de Atlanta recargadas para llevar el drama a una dimensión totalmente desconocida.

Top Chef: Temporada 1-2 (1/6/2020)

Se te hará agua la boca con este reality que documenta las delicias y malicias que surgen en una cocina cuando enfrentas a 12 chefs profesionales en desafíos culinarios.

The Titan Games (1/6/2020)

Dwayne Johnson presenta esta épica serie de competencia que pone a prueba las fuerzas de atletas comunes en desafíos extenuantes por la oportunidad de ganar $100, 000 dólares.

Modern Family: Temporada 7 (2/6/2020)

Jay Pritchett y los suyos redefinen los valores familiares a medida que los chicos dejan el nido, surgen oportunidades laborales y descubren retos de ser padres mayores.

Modern Family: Temporada 8 (2/6/2020)

En la temporada 8, Luke y Manny terminan la escuela, Haley empieza una nueva carrera, Alex sigue en la universidad, Gloria y Claire enfrentan retos laborales, y más.

Modern Family: Temporada 9 (2/6/2020)

Mientras Phil tiene dificultades para impulsar su nuevo negocio de magia, Haley consigue un trabajo estresante y Manny va a la universidad.

Modern Family: Temporada 10 (9/6/2020)

Cambios de carrera. Contactos canadienses. Cuidados caninos. La familia extendida Pritchett-Dunphy-Tucker está siempre unida, en las buenas y las malas.

La cantina de medianoche: Temporada 1 (1/6/2020)

Cada noche en la cantina se sirven solo cuatro platos, pero los clientes no vienen por la comida, sino porque quieren que alguien los escuche.

La cantina de medianoche: Temporada 2 (1/6/2020)

El dueño de la cantina ofrece buena comida y buena compañía para quien quiera sentarse a su mostrador, sin importar su oficio, profesión o afición.

La cantina de medianoche: Temporada 3 (1/6/2020)

Madres solteras, detectives o dibujantes. Cualquiera puede ser el próximo cliente de la cantina donde el enigmático dueño sirve mucho más que comida.

PELÍCULAS

5 sangres (12/6/2020)

Cuatro veteranos afroamericanos regresan a Vietnam décadas después de la guerra en busca de los restos de su líder… y un tesoro oculto. Drama bélico de Spike Lee.

Adú (30/6/2020)

Tres historias transcurren en Melilla, en la frontera entre España y Marruecos, mientras los inmigrantes arriesgan sus vidas para cruzar el estrecho de Gibraltar.

La Red Avispa (19/6/2020)

En los noventa, espías cubanos se infiltran en grupos del exilio para evitar el terrorismo contra la isla, pero a un costo personal altísimo. Basada en una historia real.

Siente el ritmo (19/6/2020)

Después fracasar en Broadway, April regresa a casa y comienza a entrenar a un grupo inadaptado de jóvenes bailarinas para una competencia.

Nadie sabe que estoy aquí (24/6/2020)

La vida de Memo Garrido, un solitario ex niño cantante, da un vuelco con la llegada de Marta, que lo obliga a enfrentar su pasado y le da una oportunidad de redención.

Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (26/6/2020)

Dos cantantes pueblerinos aprovechan la oportunidad de cumplir su sueño: participar en la mayor competencia de canto del mundo. Con Will Ferrell y Rachel McAdams.

Tren a mi destino (19/6/2020)

Dos extraños se cruzan en un tren dirigido a Esmirna y entablan una relación basada en sus pasados románticos, turbulentos e inesperadamente entrelazados.

Baby: El aprendiz del crimen (30/6/2020)

Baby, un joven amante de la música, es el conductor de un tipo poco recomendable. Pero en esta última misión, todo está a punto de salirse de control.

Mujer Maravilla (26/6/2020)

Una princesa guerrera decide abandonar su hogar en una isla segura con la intención de poner fin a una devastadora guerra en el mundo exterior.

Victoria y Abdul (23/6/2020)

Un joven funcionario de la India llega a Londres para entregar un obsequio a la reina Victoria, y termina entablando una amistad muy peculiar con la solitaria monarca.

Volver al futuro (30/6/2020)

El excéntrico inventor Doc Brown convierte un DeLorean en una máquina del tiempo que accidentalmente envía a su joven amigo, Marty McFly, 30 años en el pasado.

Volver al futuro III (30/6/2020)

En la última parte de la trilogía, Marty saca el fiel DeLorean del pozo de una mina y busca a Doc en el Lejano Oeste, en 1885.

Para los fans de Indiana Jones

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Próximamente en junio)

Indiana Jones tiene ayuda para desenterrar las calaveras de cristal de Akator, unos artefactos amazónicos con poderes sobrenaturales que se encuentran en Perú.

Indiana Jones y la última cruzada (Próximamente en junio)

Acompañado por su padre, Indiana Jones se embarca en su tercera aventura para explorar la cuna de la civilización en la peligrosa búsqueda del Santo Grial.

Indiana Jones y el Templo de la Perdición (Próximamente en junio)

Indiana Jones, su joven compañero y una bella cantante consiguen más de lo que esperaban cuando viajan a la India en busca de una piedra mágica.

Las nominadas y ganadoras de premios

Perdidos en Tokio (30/6/2020)

Dos almas perdidas, la abandonada esposa de un fotógrafo y una estrella de cine acabada, visitan Tokio y encuentran consuelo genuino en compañía del otro.

Amor sin escalas (1/6/2020)

Ryan Bingham vive volando alrededor del mundo por negocios, hasta que conoce a Alex, con quien aprende que la vida no tiene que ver con el viaje, sino con las conexiones.

La buena esposa (1/6/2020)

Su marido está a punto de recibir un Premio Nobel y ella, que ha sido su fiel esposa por casi 40 años, lo acompaña. El esperado momento despierta recuerdos y reflexiones.

Perfume de mujer (30/6/2020)

Con la idea de ganar dinero durante las vacaciones de Acción de Gracias, un estudiante pobre acepta cuidar de un coronel retirado ciego y cascarrabias.

Rescatando al soldado Ryan (Próximamente en junio)

Ocho soldados arriesgan su vida en territorio alemán durante la Segunda Guerra Mundial para buscar a un soldado y regresarlo a casa.

Para los amantes de la acción y la aventura

Hancock (1/6/2020)

Will Smith se convierte en Hancock, un superhéroe forzado a contratar un relaciones públicas para reparar su imagen.

Enemigo inmortal (30/6/2020)

Un inspector de la policía de Hong Kong intenta evitar que un científico y su invento caigan en manos de un trastornado y genéticamente modificado villano.

Jack Reacher: bajo la mira (1/6/2020)

Un expolicía militar que investiga a un francotirador acusado de cinco homicidios se ve envuelto en un peligroso juego del gato y el ratón en este emocionante thriller.

Ahora son trece (1/6/2020)

Regresa a Las Vegas para seguir las hazañas de Danny Ocean y su pandilla, que buscan venganza contra un mafioso en la inauguración de su nuevo casino.

La nueva gran estafa(1/6/2020)

Danny Ocean se reúne con el resto de la banda de ladrones para ejecutar tres golpes maestros en Roma, París y Ámsterdam.

La torre oscura (30/6/2020)

Un adolescente con poderes psíquicos conoce al último pistolero, que debe detener a un hechicero que pretende destruir lo único que sostiene al universo.

Inframundo: El despertar (1/6/2020)

Kate Beckinsale retoma su papel como Selene en esta nueva entrega de la franquicia sobre vampiros y hombres lobo.

Lara Croft: Tomb Raider (1/6/2020)

Basada en el juego de video, esta aventura encuentra a una aristócrata inglesa experta en combate cuerpo a cuerpo en medio de una batalla contra una sociedad secreta.

Robin Hood (30/6/2020)

En este giro de la leyenda, el soldado Robin se encuentra con el moribundo Robert of Loxley y le promete regresar su espada a su familia en Nottingham.

El rey Arturo: La leyenda de la espada (7/6/2020)

Después de sacar una espada encantada de una piedra, un inadaptado pero astuto joven debe aceptar su destino como futuro rey y hacerle frente a su malévolo tío.

El último maestro del aire (1/6/2020)

Vive la emocionante historia basada en la serie animada Avatar: El último maestro del aire. Acompaña a Aang, un niño con increíbles poderes, en sus aventuras.

Comedias y romances

Un papá genial (1/6/2020)

Sonny Koufax es un treintañero irresponsable cuya novia lo deja. Para probar que no es inmaduro, adopta a un niño de 5 años.

Las últimas vacaciones (Próximamente en junio)

Georgia se entera de que tiene una enfermedad terminal y decide mandar a volar su trabajo y su timidez para empezar a disfrutar el resto de su vida sin limitaciones.

Hombres, mujeres y niños (1/6/2020)

Padres y adolescentes sufren por igual los cambios cada vez más complejos de la era digital. Ya no hay vuelta atrás.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Lenox Hill (10/6/2020)

Desde partos hasta neurocirugía, esta docuserie ofrece una mirada íntima del trabajo de cuatro médicos que salvan vidas en el hospital Lenox Hill de Nueva York.

Genios del abecé (3/6/2020)

Documental que narra el recorrido de cuatro competidores del concurso nacional de deletreo, un certamen liderado por jóvenes indio-estadounidenses desde 1999.

Atleta A (24/6/2020)

Sigue a los periodistas que sacaron a la luz los abusos perpetrados por Larry Nassar, médico del equipo de gimnasia de EE. UU., y escucha a gimnastas como Maggie Nichols.

La familia del soldado (19/6/2020)

El sargento de primera clase Brian Eisch sufre una lesión grave en Afganistán. Como consecuencia, él y sus hijos inician un proceso de amor, pérdida, redención y legado.

Eric Andre: Legalicen todo (23/6/2020)

Nuevo especial de stand up del comediante Eric Andre.

Bebés: Parte 2 (19/6/2020)

Mientras los bebés intentan comprender el mundo, las últimas investigaciones revelan cómo ya están equipados para lidiar con las complejidades de la vida humana.

NIÑOS Y FAMILIA

Alexa & Katie Parte 4 (13/6/2020)

Atrás quedó el verano, y Alexa y Katie empiezan su último año escolar. Han superado muchas cosas juntas…, pero el futuro les reserva aún más.

Vera: Rescate arcoíris (2/6/2020)

Vera y Bartleby quieren llegar al otro lado del Arcoíris Sin Fin para traer de regreso a una valiente exploradora que también es la mejor amiga del rey Arcoíris.

Kipo y la era de los magnimales: Temporada 2 (12/6/2020)

Se necesitarán músculos e inteligencia para salvar a Lio y derrotar a Parlomagno. Por eso, Kipo se lanza a dominar sus poderes y descubrir los orígenes de su mundo.

El reino de las rimas (19/6/2020)

Dos amigos entrañables buscan diversión y aventuras en un mundo fantástico lleno de rimas, canciones dulces y personajes de cuentos.

El cadáver de la novia (6/6/2020)

En este cuento de Tim Burton, Víctor está a punto de casarse con su prometida, pero un accidente lo lleva al submundo con una novia cadáver que lo quiere para ella.

El Grinch (30/6/2020)

El Grinch decide robar la Navidad en Villa Quién, pero una muestra de amabilidad de la pequeña Cindy Lou Quién y de su familia quizá pueda ablandar su corazón.

Anime

BAKI: La saga del gran torneo de Raitai (4/6/2020)

Tras recibir un pase especial para ingresar al Gran Torneo de Raitai, Baki, envenenado, ahora se mide con luchadores en China, donde se elegirá al siguiente Kaioh.

Brand New Animal (30/6/2020)

Convertida en humana mapache, Michiru busca refugio y respuestas con la ayuda del humano lobo Shirou dentro de una zona especial llamada Ciudad Animal.

Amor de gata (18/6/2020)

En el segundo largometraje de Studio Colorido, una chica de curioso apodo hará lo que sea por acercarse al objeto de su amor, incluso convertirse en su felina mascota.