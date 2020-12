TikTok es una de las redes sociales más populares del mundo. Es usada por millones de personas dada su simplicidad de uso, púes su éxito prevalece por ofrecer videos cortos, pero la compañía sabe perfectamente que tiene que añadir nuevas características para poder seguir sobresaliendo del resto.

No es ningún secreto de que la empresa continúa explorando el uso de nuevas funciones para mejorar la experiencia general de su comunidad. Por esa razón, pronto ampliará la duración máxima de los videos, se dice que la plataforma está probando videos de hasta 3 minutos de duración, algo que seguramente será del agrado de muchos tiktokers.

? TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long ?? pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3

— Matt Navarra (@MattNavarra) December 2, 2020