WhatsApp ha estado agregando una serie de características y mejoras en los últimos meses, pues no es nada extraño este tipo de movimientos siendo una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas en el mundo.

Recientemente, la aplicación de WhatsApp en iOS había obtenido un nuevo reproductor de notas de voz que permite a los usuarios continuar escuchando el audio en segundo plano. Ahora, esta pequeña pero útil funcionalidad ya está disponible para todos los usuarios a través de WhatsApp Desktop, la versión de escritorio de la aplicación.

De acuerdo con WABetaInfo, el nuevo reproductor de audio ya está disponible para algunos usuarios en el cliente de escritorio. La fuente ha publicado una serie de capturas de pantalla que muestran cómo luce la función una vez que esté disponible a todos los usuarios.

The global audio player is available on WhatsApp Desktop!

The ability to listen to voice notes when switching to a different conversation is now available on WhatsApp Desktop beta!https://t.co/kgQihlcSeP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 5, 2022