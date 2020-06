Correo falso de Google Fotos avisa de publicaciones no hechas por el usuario

Los hackers con tal de que las personas confíen en los contenidos que reciben, envían correos que suplantan la identidad de cualquier servicio y

no es la excepción, ya que en el más reciente se hace pasar por un correo avisando de la publicación de un álbum de Fotos.

El correo llega a la bandeja de entrada y asegura que se han publicado tus fotos, sin más detalles, cuando en realidad no se ha publicado nada y si has publicado tu has de saber qué fotos y álbum son, porque siempre que se hace sale tal información. Google no publica fotos automáticamente de un contenido random en algún lugar.

Se trata de un correo falso en donde se esconde la verdadera dirección, con el fin de que la persona entre a un sitio con programa malicioso.

Así que sospecha de cualquier correo con estas características y bórralo y márcalo como spam. Ten en cuenta que usa el logo original, con un enlace escrito que se asemeja a las páginas de Google pero que si se pasa el cursor, no lleva a ningún sitio oficial. Conduce a un sitio externo que pide descargar una extensión para el navegador u otro programa, lo cual no se debe hacer. De todas formas, si bajaste algún programa, puedes desinstalarlo y no abrirlo por seguridad.

Con información de Android Authority