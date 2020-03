DAZN el Netflix de los deportes llega a México

DAZN, el servicio de streaming de deportes aumentará su presencia en 2020, expandiéndose a más de 200 países y regiones, incluyendo México.

El primer evento mundial que se transmitirá en streaming a través de DAZN será la pelea de la superestrella mexicana del boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez, que tendrá lugar el sábado 2 de en el marco de El Fin de Semana del Cinco de Mayo.

Esta primera fase de expansión a nivel mundial de DAZN, será un servicio en inglés enfocado en el boxeo, sustentado en la importante inversión de la compañía en este deporte. DAZN posee los derechos a nivel mundial de muchas de las principales empresas promotoras del mundo, incluidas Golden Boy Promotions, Matchroom Boxing USA y GGG Promotions. Boxeadores como ‘Canelo’ Álvarez y Gennadiy “GGG” Golovkin formarán parte de un completo portafolio de combates premium y de una programación original durante todo el año en el nuevo servicio.

Además de eventos deportivos en vivo, DAZN ofrece un catálogo cada vez mayor de combates clásicos, especiales de atletas y programas originales como 40 DAYS, The Making Of y ONE NIGHT.

Actualmente DAZN ofrece sus servicios en nueve países, incluidos Austria, Brasil, Canadá, Alemania, Italia, Japón, España, Suiza y Estados Unidos, a lo largo de cuatro continentes.

La aplicación DAZN está disponible en todo el mundo en la mayoría de los dispositivos conectados a Internet, incluidos smartphones, tabletas, portátiles, PCs y dispositivos como televisiones inteligentes y videoconsolas. Los precios por mercado se anunciarán en las próximas semanas.

Para los aficionados que se encuentren fuera de los mercados existentes de DAZN y estén interesados en obtener acceso anticipado al servicio aa través de la comunidad beta de DAZN, la inscripción está abierta en DAZN.com. Las invitaciones oficiales se enviarán a finales de este mes.