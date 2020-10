Es cierto que aún le falta a la versión web y de escritorio de WhatsApp algunas de sus características, pero al menos dos de las más usadas, sobre todo en conferencias, estarían por llegar: las llamadas por voz y videollamadas.

Estas dos opciones no han estado disponibles fuera de los smartphones, según reporta WABETAInfo, aunque por ahora todavía está en desarrollo.

Como se ve en las imágenes, aparecería una ventana emergente con la opción de aceptar o rechazar llamadas, lo cual será útil si se usa un equipo con micrófono y bocinas integradas, aunque no se sabe si se pueda solo escuchar y ver aunque no se tenga micrófono. Tampoco si es necesaria la cámara o solo cancelarla en caso de no tener, aunque en todo caso se podrá desactivar el video y cambiar a la opción de llamadas en vez de video.

Las videollamadas y llamadas grupales tendrán un límite de ocho personas. Lo interesante es que con un mejor desarrollo cuando se lance, WhatsApp podría convertirse en una alternativa a apps como Zoom y Skype en cierto sentido, sin necesidad de crear cuentas o pagos premium y puede que allá entre la publicidad para obtener ganancias.

Con información de WABetaInfo