WhatsApp al ser una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo siempre tiene que estar en constante evolución añadiendo nuevas características y funciones. Ahora, desde WABetaInfo aseguran que la compañía está trabajando en varias herramientas que llegarán en futuras actualizaciones.

Ya supimos de la intención de ofrecer soporte para múltiples dispositivos y soporte de huellas digitales en el cliente web de WhatsApp. Pues bien, ahora todo parece indicar que los desarrolladores están trabajando en los mensajes que se autodestruyen que no solo aplica a texto, sino también a imágenes, videos e incluso a archivos GIF.

La fuente afirma que ha tenido acceso a esta función y que la seleccionar una foto, video o GIF para enviarlo a un contacto, también se puede programar para indicar cuando este mensaje será eliminado automáticamente. Saldrá un icono con un temporizador para notificar al remitente que dicho mensaje está por caducar y será eliminado permanentemente.

No obstante, no habrá ningún mensaje que alerte a los usuarios de que el mensaje o archivo multimedia ha sido eliminado, es simplemente como si el contenido nunca se hubiera enviado, quizás para proteger la privacidad por si alguien tiene acceso a tu cuenta. Por ahora no hay fecha de lanzamiento, pero se espera que llegará muy pronto.

Con información de WABetaInfo