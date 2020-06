Solo cuentas de pago de Zoom tendrían llamadas cifradas de extremo a extremo

Zoom es una de las apps más exitosas para hacer videoconferencias, pero ha estado llena de problemas de seguridad y privacidad, que se solucionaron con el lanzamiento de la versión 5…pero aunque es obligatorio tenerla para que siga usando….no todos tendrán el cifrado de llamadas.

Una de las características más pedidas es poner candado de seguridad que eviten que los hackers puedan acceder a los contenidos de las videollamadas. El cifrado fuerte que protege los contenidos será exclusivo para la versión de paga. Recordemos que Zoom cifra los contenidos a nivel de servidor, por lo que ellos pueden entrar a cualquier contenido si lo desean.

El CEO de la empresa, Eric Yuan, ha confirmado que la versión gratuita no cerá cifrada a nivel de usuario, para poder cooperar con las autoridades y leyes. Es decir, el FBI podrá acceder sin problema, para asegurarse que no tendrá un mal uso, sobre todo porque ya ha tenido casos de discursos de odio, abuso infantil, pornografía entre otros actos ilegales por medio del Zoombombing.

Lo dificil de complacer a todos para manterlos contentos es una tarea compleja, tal como lo ha publicado Alex Stamos, consultor de seguridad de Zoom, quien se compromete a encontrar formas de implementar el cifrado de punto a punto. Para el usuario regular tal vez sea suficiente si no trata asuntos delicados, pero para uno empresarial sin duda, la mejor opción será pagar.

So we have to design the system to securely allow hosts to opt-into an E2E meeting and to carefully communicate the current security guarantees to hosts and attendees. We are looking at ways to upgrade to E2E once a meeting has started, but there will be no downgrades.

— Alex Stamos (@alexstamos) June 3, 2020