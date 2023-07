En un futuro cercano, ChatGPT se convertirá en una parte integral de los sistemas de navegación de vehículos. Mercedes ya está llevando a cabo pruebas en fase beta para integrarlo, y el fabricante alemán de bicicletas, Urtopia, ha demostrado recientemente que estas implementaciones no se limitarán solo a los automóviles.

Bicicletas con ChatGPT integrado

La Carbon One es la primera bicicleta eléctrica inteligente con integración de ChatGPT. Esta innovadora bicicleta fue presentada en la feria de bicicletas EUROBIKE 2023, que tuvo lugar durante las últimas semanas del mes pasado.

Urtopia define a la Carbon One como un hito en el mundo de las bicicletas, ya que combina la potencia de una bicicleta eléctrica con las capacidades inteligentes de ChatGPT.

¿Cómo se integra ChatGPT?

Urtopia ha publicado un vídeo de demostración que muestra una variedad de escenarios de uso. Gracias a la integración de comandos de voz potenciados por ChatGPT, la Carbon One tiene la capacidad de responder a las preguntas formuladas por el usuario. Esta funcionalidad brinda una experiencia interactiva y personalizada mientras se está en movimiento.

El asistente de la bicicleta, impulsado por ChatGPT, ofrece una amplia gama de funcionalidades. Desde brindar detalles sobre los beneficios de conducir una e-Bike hasta proporcionar información práctica, como consultas sobre rutas en bicicleta en nuestra ciudad o en cualquier área en la que nos encontremos. Además, el asistente puede ofrecer instrucciones para solucionar problemas con diferentes componentes de la bicicleta.

La e-Bike cuenta con un sistema de navegación GPS que permite que las indicaciones de ChatGPT se vinculen directamente al sistema de navegación, lo que ayuda a establecer la ruta deseada.

Navegación GPS

Es importante tener en cuenta que, aunque útil, la información proporcionada por ChatGPT puede no ser tan actualizada como la ofrecida por sistemas como Google Maps o Apple Maps. Sin embargo, sigue siendo una herramienta valiosa para obtener orientación durante el recorrido.

En cuanto a las características de la bicicleta eléctrica, la versión con integración de ChatGPT se basa en el exitoso modelo Carbon One. Este vehículo cuenta con conectividad 4G mediante eSIM, así como con un giroscopio y GPS.

En modo eléctrico, alcanza una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y ofrece una impresionante autonomía de hasta 100 km. Además, su peso se reduce a tan solo 15 kg, a pesar de contar con un potente doble motor de 250 + 250W.

Actualmente, no se ha anunciado precio ni la disponibilidad de esta versión de la Carbon One con ChatGPT. Sin embargo, considerando que el modelo base de la Carbon One tiene un precio inicial de 3,299 euros, podemos obtener una idea aproximada del costo final del modelo con la integración de ChatGPT.